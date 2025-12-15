Gemini cambia para siempre al integrar NotebookLM: haz consultas sobre tus cuadernos con la mejor IA de Google
Google está potenciando Gemini con actualizaciones mensuales que traen nuevas funciones y experiencias basadas en Gen AI.
Más información: NotebookLM, la mejor app de IA de Google, ya permite tomar fotografías y convertirlas en fuentes de información
Tras la inclusión de Deep Research en noviembre, ahora Google introduce NotebookLM en la app de Gemini para combinarlas de forma conjunta y ofrece una experiencia única actualmente en los chatbots con IA.
En agosto ya se reportó que Google quería integrar NotebookLM en Gemini, y ese día justamente ha llegado hoy mismo con un despliegue que ha empezado el fin de semana pasado.
TestingCatalog desde su cuenta de X (antes Twitter) ha dado algunos de los detalles sobre la integración de NotebookLM en Gemini.
Lo más importante es que ahora podemos decir a Gemini que utilice un cuaderno específico de NotebookLM como contexto a las consultas.
Y por lo que comparte en el tuit, es posible usar más de un cuaderno como fuente y utilizar la integración de NotebookLM con la función de Gemas de Gemini.
BREAKING 🚨: Google is rolling out a NotebookLM integration for Gemini, where users will be able to attach notebooks as a context to their conversations.— TestingCatalog News 🗞 (@testingcatalog) December 13, 2025
Desde Gemini podemos pulsar sobre el botón "+" para seleccionar NotebookLM y luego aparezcan todos los cuadernos que tenemos vinculados con la misma cuenta de Google que estemos usando con la app de Gemini.
Tras seleccionar un cuaderno de NotebookLM como fuente, tendremos la posibilidad de utilizar las capacidades de razonamiento de Gemini para consultar más información sobre el tema.
De momento, esta nueva experiencia de Gemini con NotebookLM solo aparece en la versión web. Lo único es que en España todavía no está disponible.
Al menos en las pruebas que hemos llevado a cabo en dos cuentas con la versión Pro de Gemini. En una sí aparece la posibilidad de importar código desde GitHub, pero no aparece por ningún sitio la posibilidad de utilizar un cuaderno o varios de NotebookLM.
Según Android Police, el despliegue está siendo general, pero de forma más lenta de lo habitual a todas las cuentas, por lo que habrá que armarse con un poco de paciencia para la nueva experiencia de Gemini basada en NotebookLM.
La diferencia de usar un cuaderno de NotebookLM en Gemini a hacerlo en la propia app de Google es en las herramientas que dispone Gemini como Nano Banana o utilizar la capacidad de razonamiento de Gemini 3 Pro.
Y hay otro detalle que ha incluido Google para dar la mejor forma posible a esta nueva experiencia: desde el botón de fuentes podemos saltar a un cuaderno en concreto en todo momento, ya que abre la interfaz de NotebookLM desde la misma app de Gemini.
Pero recordemos, siempre desde la versión de escritorio y habrá que esperar para ver cómo Google quiere imitar esta experiencia en el móvil, si pasar a la app de NotebookLM o incrustar una interfaz como está haciendo ChatGPT con Photoshop (aunque muy limitada).