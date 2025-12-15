Después de abandonar a Samsung, Google va a mejorar el procesador del Pixel 11 con la ayuda de su gran competidor

El Pixel 10 lanzado este 2025 ha hecho historia por ser el primer móvil de Google con un procesador Tensor G que no ha sido fabricado por Samsung; la compañía optó por TSMC para producir sus chips.

Este cambio tiene consecuencias mayores que una simple cuestión de logística y producción; recordemos que los Tensor G nacieron con los Exynos de Samsung como base, llegando incluso a usar algunos de los mismos componentes como el módem.

Ahora que Google ha decidido ir en solitario, se enfrenta al desafío de desarrollar todos esos componentes por su cuenta; pero va a contar con un gran aliado, MediaTek. El fabricante de los Dimensity, y rival directo de Samsung, tendrá un papel importante en los próximos Tensor G.

De hecho, las últimas filtraciones van más allá, e incluso dejan entrever que Google se está "fijando" en el nuevo Dimensity 9500 lanzado hace pocos meses para diseñar el nuevo Tensor G6 que será usado en los próximos móviles de la marca Pixel.

Por ejemplo, Google podría abandonar en parte la idea de usar varios núcleos eficientes, en favor de núcleos más potentes que permitan dar un salto en el rendimiento, que hasta ahora ha sido el punto débil de los Pixel.

En concreto, el Tensor G6 tendría un núcleo "Super Core" Cortex-X930 para las tareas que requieran la máxima potencia, como apps exigentes; vendría acompañado de 6 núcleos "Big Core" Cortex-A730 y de un único núcleo "Little Core" de la gama Cortex A-5.

MediaTek Dimensity 9500 El Androide Libre

Por lo tanto, se espera que el Tensor G6 tenga una configuración 1+6+1, en vez de la configuración 1+5+2 del Tensor G5; en otras palabras, la misma configuración del Dimensity 9500.

La influencia de MediaTek en el Tensor G6 llega incluso a componentes básicos; se espera que Google sustituya el módem de Samsung que sigue usando en el Tensor G5 en favor del nuevo módem M90 de MediaTek, con soporte de descargas de hasta 12 Gbps.

Sin embargo, el Tensor G6 no será simplemente un Dimensity 9500 con otro nombre, para bien y para mal. Por una parte, Google va a dar más importancia a la inteligencia artificial, con una TPU de diseño propio y preparada para ejecutar tareas de IA de manera local en el propio smartphone, acompañada de una TPU más pequeña para tareas relativamente simples y que requieran una capacidad de proceso inferior.

Pero por otra parte, todo indica que Google va a seguir ignorando a los jugadores, optando por una GPU de tres núcleos IMG CXT que es incluso más vieja que la IMG DXT usada en el Tensor G5.

Recordemos que el rendimiento en juegos es una de las grandes críticas recibidas por el Pixel 10; de hecho, algunos juegos muy populares como Genshin Impact son imposibles de disfrutar porque ya no soportan una GPU tan vieja.

Es posible que Google esté intentando equilibrar los costes de producción, teniendo en cuenta el impacto que la subida de precio de componentes como la memoria RAM va a tener en el mercado.