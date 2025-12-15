Adiós a las fotos borrosas: lo nuevo de Samsung va a ser toda una revolución para los próximos smartphones

Hace poco hablábamos del nuevo sensor de Sony, el LYTIA 901 que incluye importantes mejoras en una resolución de 200 Mpx; la misma que tiene el nuevo sensor de Samsung, que por el momento, no será usado en los nuevos Galaxy.

Pero puede que esa decisión tenga más sentido cuando Samsung presente el sensor en el que está trabajando ahora mismo y que ha sido filtrado por el medio coreano Sisa Journal; se trata de una auténtica revolución en la manera en la que funciona la fotografía móvil.

El nuevo sensor híbrido de Samsung puede tener lo mejor de los "rolling shutter" y los "global shutter", obteniendo imágenes nítidas en todo tipo de situaciones, según ha revelado la última filtración.

En la actualidad, la inmensa mayoría de los móviles actuales usan sensores con "rolling shutter" ("obturador de barrido"), es decir, que leen la imagen línea por línea, una detrás de otra, de arriba a abajo o viceversa.

El gran inconveniente de este sistema es que, aunque estamos hablando de una ínfima cantidad de tiempo entre cada exposición y lectura de cada línea, es suficiente para que en cada línea se capture un momento ligeramente distinto al anterior.

El resultado es el temido desenfoque por movimiento y las deformaciones que pueden ocurrir incluso si el sujeto está quieto o si mantenemos el móvil lo más fijo posible; aunque existen varias soluciones de 'software', la mejor es de 'hardware', el llamado "global shutter" ("obturador global").

En un "global shutter", todos los píxeles se capturan a la vez, por lo que no existe ningún tipo de demora entre uno y otro; sin embargo, esto trae sus propios problemas, como la generación de una gran cantidad de datos de golpe además de la complejidad y el tamaño de los píxeles, por lo que se usa en resoluciones bajas.

Ejemplo de fotografía borrosa y con deformaciones por un "rolling shutter" en un Pixel 3 Wikimedia Commons El Androide Libre

La solución de Samsung es un nuevo sensor híbrido, que une ambos conceptos de obturador para obtener imágenes sin desenfoque con un "nivel de global shutter" pese a partir del hardware de un "rolling shutter".

La clave está en el desarrollo de una nueva estructura de píxeles de 1,5 micrómetros que tienen integrado el conversor analógico-digital, que normalmente se encuentra fuera del sensor y que se encarga de convertir la señal analógica capturada por los píxeles en datos digitales que se pueden procesar.

Samsung ha creado estructuras de píxeles de 2x2 que comparten un conversor analógico-digital; cada una de estas estructuras funciona como un "rolling shutter", pero todo el sensor en su conjunto funciona como un "global shutter".

Esto significa que los resultados no son tan buenos como con un "global shutter" convencional, pero los ingenieros de Samsung confían en poder compensar las mínimas diferencias con sus algoritmos usando los datos de brillo de cada conjunto de píxeles.

El nuevo sensor tendría una resolución de 12 Mpx, por lo que sería más apropiado para una cámara secundaria dedicada en exclusiva a captura en movimiento o para grabación de vídeo.

Aunque la división móvil de Samsung está interesada en este sensor, es posible que no sea la primera en usarlo, y otros fabricantes como Apple ya habrían mostrado interés en usarlo.

En los últimos años, la mayoría de las mejoras en fotografía móvil han venido de la mano de nuevos algoritmos que son capaces de aprovechar mejor el 'hardware' disponible; pero eso está cambiando, con la llegada de esta nueva generación de sensores.