Google Fotos cambia para siempre con el nuevo editor de video: estas son las novedades para que te olvides de CapCut

Tras la inclusión de Nano Banana, la IA para editar imágenes de Google, en Google Fotos, ahora se actualiza la app para incluir varias mejoras para editar vídeos.

La actualización llega tanto a Android como a iOS y centra el tiro en un rediseño total de la experiencia de edición de vídeo gracias a un nuevo editor, plantillas para destacar reels y opciones para añadir texto y música en vídeos individuales.

También se añade una línea de tiempo, tipo Premiere de Adobe, en la que se pueden añadir múltiples clips de vídeos para crear un vídeo final totalmente personalizado por nuestra parte con la experiencia de arrastrar y soltar.

Los reels de momentos destacados, que se montan de forma automática con las fotos y grabaciones seleccionadas, ya eran parte de la app de Google, pero ahora podremos editarlos manualmente con una serie de opciones.

La versión previa de esta funcionalidad era bien limitada en la edición y el estilo, y lo que hacía era simplemente compilar las fotos y vídeos seleccionados como una especie de vídeo coctel rápido.

Las nuevas opciones de edición de vídeo de Google Fotos

Las nuevas plantillas funcionan bastante bien gracias al incluir música y texto que se superponen sobre las fotos y vídeos que se sincronicen automáticamente.

Eso sí, esta versión mejorada de la edición de vídeo con vídeos destacados y la superposición de texto personalizado, de momento, está solo disponible en Android.

Las nuevas opciones para editar vídeo en Google Fotos

Otra de las novedades es la inclusión de Material Expressive 3, el nuevo lenguaje de diseño de Google que estamos viendo en numerosas apps, y que se puede ver en una interfaz con un estilo similar a un carrusel de imágenes.

Estas son todas las ediciones que ahora permite Google Fotos con esta gran actualización dedicada a la edición de vídeos, según 9to5Google:

Auto: mejora y estabiliza.

Recorte.

Ajustar: hay deslizadores para brillo, contraste, tono, blancos, zonas brillantes, sombras, punto negro, viñeta, saturación, temperatura, tono, tono de piel y tono azul.

Filtros: Vivid, Playa, Honey, Isla, Desert, Clay, Palma, Blush, Alpaca, Modena, West, Metro, Reel, Bazaar, Ollie, Onyx, Eiffel, Vogue, y Vista.

Audio: silenciar, música y borrador de audio.

Velocidad del vídeo: .25, .5, 1, 2 y 4x.

Música: ofrecida por Fotos, se puede explorar una librería musical que se caracteriza por temas musicales dedicados al chill, drama, funky, inspiración, romántico y tristeza.

Texto: tipografía, color y opciones de fondo.

Una línea de tiempo universal que da soporte a la edición de múltiples clips de vídeos con un lienzo que se adapta para editar fácilmente. Se añaden clips a la izquierda, y se arrastran y se sueltan para ajustar el orden.

Lo mejor de todo es que este rediseño también se puede aplicar a la edición de clips individuales. Y como se puede ver en las capturas, la interfaz es más compacta.