Los Galaxy S26 se quedarían sin nuevas cámaras: el elevado coste de componentes obligaría a Samsung a mejorarlas con IA

Tras saber que la carga inalámbrica sí tendrá mejoras importantes, ahora llega una de las noticias más peculiares de las últimas semanas: Samsung mantendría el precio de los Galaxy S26, pero conservaría la misma configuración de cámaras de sus predecesores.

Lo que significa que las mejoras que vayan a producirse serán a través del procesado de las imágenes y un ISP más potente. Es decir, que la fotografía computacional será la que favorezca mejores fotos y de nuevo entra la IA en la ecuación.

Un reporte de The Elec clama que Samsung planeó inicialmente mejorar las cámaras traseras del Galaxy S26 este año y subir su precio en consecuencia.

De todas formas, ahora habría cambiado sus planes desde entonces para poder mantener el precio de sus flagships. Otra de las razones, según avanza el medio coreano, se debería a que el precio del modelo base de los iPhone 17, que no se ha movido, habría influido en la decisión.

En un momento en el que la propia Xiaomi ya avisó hace semanas que incrementaría el precio de sus móviles el año que viene debido al alto coste de algunos componentes. La memoria RAM cae de nuevo como un jarro de agua fría.

Imagen filtrada del Samsung Galaxy S26 Plus Android Headlines El Androide Libre

La propuesta de Samsung no está del todo mal medida, ya que mantener el coste de sus móviles en 2026 puede ser una gran jugada mientras otros fabricantes no tienen otra que aumentarlos.

No es algo nuevo, ya que el fabricante coreano ha usado la misma configuración de cámaras en sus flagships desde la serie Galaxy S23. Justo este modelo fue lanzado para pasar del sensor de 12 Mpx a una cámara de 50 Mpx, aunque no fue suficiente para un gran salto en la calidad de la imagen de la fotografía.

Así que con el Samsung Galaxy S26 podemos esperar la misma estructura de cámara principal de 50 Mpx, ultra gran angular de 12 Mpx y un teleobjetivo de 10 Mpx con zoom óptico 3x.

Debido a esta decisión de última hora, Samsung estaría rediseñando algunos de los componentes internos de sus flagships. Lo que indica un posible retraso en el comienzo de la producción en masa de los dispositivos que han de llegar a las manos de los usuarios.

El único que ha entrado ya en producción este mismo mes sería el Galaxy S26 Ultra. El resto, el S26 base y S26 Plus, se han retrasado a primeros del próximo año.

Lo que explica, según Android Police, los rumores que han ido apareciendo sobre el retraso del lanzamiento de la serie Galaxy S26 al mes de febrero. Y es que en los años anteriores Samsung incluso ha podido adelantar la fecha de lanzamiento de sus flagship al mes de enero.

A lo que hay que sumar la cancelación del Galaxy S26 Edge debido a la escasa demanda y los cambios en el diseño del modelo base para seguir manteniendo precios, lo que empujó unas semanas el inicio de la producción en masa.

De aquí que los rumores sobre el uso del Exynos 2600, el chip fabricado por la misma Samsung, también han estado haciendo su ronda para que se pudiera estimar su llegada a los modelos que no son Ultra.

Incluso con la estrategia que está llevando a cabo Samsung para mantener los precios, podría esperarse alguna subida en algunos de los modelos de la serie S26 debido al aumento exponencial del precio de la DRAM y NAND de las últimas semanas.