NotebookLM, la mejor app de IA de Google, ya permite tomar fotografías y convertirlas en fuentes de información

Tras la llegada de la investigación profunda a NotebookLM, ahora la versión para móviles incluye una importante novedad para tomar como fuente de datos cualquier cosa que fotografiemos con el móvil.

Una actualización que esta vez llega a la app para móviles, cuando la que más actualizaciones recibe es la versión web. Justamente el mes pasado introdujo las tarjetas y cuestionarios para elevar su experiencia.

La app NotebookLM ahora tiene una cámara que utiliza imágenes como fuentes aparte de las ya conocidas como texto, audio, vídeos, sitios web y archivos.

Desde la página de inicio, y desde la pestaña de recursos, aparece disponible a través del botón FAB (flotante) que vemos situado justo en la parte inferior. Al pulsarlo se abre la interfaz de cámara del dispositivo para fotografiar cualquier cosa.

Ya sea desde notas escritas, parte de la pizarra, como si son hojas de libros o cuadernos al igual que una infografía, todo pasa por ser fotografiado para que sea fuente de información para NotebookLM.

Una foto tomada de un fragmento de Sófocles para usarlo como fuente en NotebookLM

Lo que significa que podemos incluso tomar la hoja de un libro para que identifique el texto y podamos realizar una pregunta sobre el mismo o simplemente genere una nota de audio general.

En las pruebas que he llevado a cabo, la verdad es que funciona de forma genial. Por ejemplo, tomo una foto de un fragmento de texto de Antígona de Sófocles y NotebookLM, en cuestión de segundos, lo utiliza como fuente para darnos un resumen.

El nuevo botón y un audio del fragmento de texto de Sófocles

Esa fuente se convierte en un cuaderno con IA para realizar cualquier pregunta, ya sea para estudiar de forma más profunda algunos de los personajes de la tragedia griega, o la acción subyacente en el fragmento de texto que hemos fotografiado.

Las posibilidades son infinitas y el hecho de tomar la cámara para convertir cualquier cosa que veamos en una fuente de datos es de un valor casi incalculable, si sabemos aprovechar la productividad que nos otorga NotebookLM.

Si sumamos la posibilidad de utilizar un resumen de audio sobre el fragmento de Sófocles, podemos reproducirlo mientras vamos en coche al trabajo o en el autobús hacia la universidad.

Hay otra novedad: "añadir una fuente" con el botón de imagen para explorar la galería de imágenes que tengamos en el móvil y entre la que se incluye la posibilidad de añadir capturas de pantalla.

Esta nueva función, según 9to5Google, comenzó a ser desplegada a mediados de noviembre, pero es ahora cuando está apareciendo de forma general en las apps para Android e iOS.

Lo único que echamos de menos en la versión para Android e iOS es la posibilidad de que mantenga los chats con la fuente. Una experiencia que ya está disponible en la versión web, y así, cada vez que volvemos a un cuaderno, encontremos los chats que hemos enviado a NotebookLM.