Google lanza Gemini 3 Deep Think en España: vuelve a batir a ChatGPT como el modelo de razonamiento más avanzado

Tras el lanzamiento de Gemini 3 Pro, hoy Google ha hecho disponible Gemini 3 Deep Think en España como el "modelo de razonamiento más avanzado" hasta la fecha.

Se caracteriza por aprovechar una técnica avanzada de razonamiento paralelo para "explorar múltiples hipótesis simultáneamente" y con el objetivo de dar lugar a un "código más refinado y matizado".

Lo que hace es ofrecer mejores visualizaciones y prototipado gracias a las rondas iterativas de razonamiento. El objetivo es ayudar a resolver problemas matemáticos, científicos y de lógica.

La nueva experiencia de Gemini 3 Deep Think da respuestas que suelen llevar unos cuantos minutos en generarse y el modelo está diseñado sobre Gemini 2.5 que fue lanzado en agosto.

Deep Think ha marcado grandes avances en varios benchmarks. Uno de ellos es Last Exam de Humanity (razonamiento y conocimiento) con un 41 % sin el uso de herramientas, 93,8 % en GPQA Diamond (conocimiento científico) y 45,1 % en ejecución de código en ARC-AGI-2 (razonamiento visual de puzles) para obtener ARC Prize Verified.

Benchmarks de Gemini 3 Deep Think ante otros modelos de IA Google

En esta última prueba destaca abiertamente ante otros modelos como Claude Sonnet 4.5 con un 13,6 %, GPT-5.1 con 17,6 % o el mismo Gemini 3 Pro que se queda en el 31,1 %.

Un lanzamiento que va a generar otro dolor de cabeza a OpenAI, ya que estaríamos a días de la llegada de GPT-5.2, que justamente, según lo dicho por OpenAI, mejoraría en razonamiento a Gemini 3 Pro.

Por lo que Gemini 3 Deep Think, que ya a mediados de noviembre Google dijo que necesitaba un poco más de tiempo para llevar a cabo una serie de pruebas de seguridad, va a ser otro bache en el camino para los creadores de ChatGPT.

Gemini 3 Deep Think está disponible para los suscriptores de Google AI Ultra y pueden acceder desde el menú de herramientas cuando aparezca el modelo "Thinking" entre las distintas opciones.

Que esté bajo esta suscripción se debe a que consume muchísimos recursos computacionales para "pensar" antes de responder, y más en este caso cuando es capaz de "explorar múltiples hipótesis simultáneamente".

Google ha dado toda la información sobre Deep Think desde su web y clama que incluso el anterior Gemini 2.5 Deep Think ha sido capaz de lograr hace bien poco el nivel de medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas y en las finales mundiales del Concurso Internacional de Programación Universitaria.

Habrá que ver cómo se toma OpenAI la llegada de Gemini 3 Deep Think en una carrera por la IA en la que Google ha sido capaz de recuperar el terreno perdido con Nano Banana, la IA para editar imágenes, y la llegada de Gemini justo hace dos semanas.