Samsung anuncia el misterioso evento 'The First Look' para los primeros días de enero: podría deparar alguna sorpresa

Hace dos días Samsung presentó uno de los dispositivos más increíbles que ha lanzado nunca, el Galaxy Z TriFold. Un móvil plegable triple lanzado regionalmente para abrir el apetito ante el próximo evento 'The First Look'.

Desde su web se puede acceder a la información del evento de Samsung en el CES de Las Vegas y al que ha nombrado como 'The First Look'.

A las pocas horas de que se publicara en su web, ya han empezado las sospechas por lo que puede traer consigo la keynote, y es que normalmente se realiza el anuncio de un nuevo dispositivo o producto.

Samsung mantiene que la keynote destacará por describir la visión de la compañía para su Division DX (Device eXperience) en 2026, junto con nuevas experiencias de cliente impulsadas por la IA.

Pero según Android Authority, aparte de la charla sobre estrategia corporativa, cabría la posibilidad de que Samsung anunciara el Galaxy Z TriFold internacionalmente y su posible precio.

Multitarea en el Samsung Galaxy Z TriFold Samsung El Androide Libre

En la nota no hay nada que indique que Samsung tiene preparada una keynote para el lanzamiento mundial de uno de sus dispositivos más importantes de los últimos años, aunque por la sola presencia de TM Roh, CEO y jefe de la división Device eXperience (DX), cabe la posibilidad de que así sea.

No solo estará presente TM Roh, sino que será acompañado por SW Yong, presidente y director del negocio de Visual Display (VD), y Cheolgi Kim, vicepresidente ejecutivo y director del negocio de Digital Appliances (DA).

Lo que indica que Samsung revelará una gama de nuevos dispositivos y electrodomésticos en el CES 2026. Es una feria en la que la compañía coreana suele estar presente para anunciar sus televisores insignia de próxima generación y tecnología de pantallas, al igual que electrodomésticos inteligentes y mejoras en el ecosistema conectado.

El Galaxy Z TriFold se espera que se ponga a la venta en Estados Unidos en el primer trimestre de 2026, así que una cita como el CES de Las Vegas podría ser el mejor escaparate para dar precios y detalles de disponibilidad.

El evento 'The First Look' se podrá seguir en directo desde Samsung Newsroom, el canal oficial de YouTube de Samsung Electronics al igual que en Samsung TV Plus, el servicio FAST (streaming de televisión gratuito con publicidad).