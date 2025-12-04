Si quieres comprar un ordenador, hazlo ya: no sólo la memoria, los precios de gráficas y CPUs se disparan por la IA

Vivimos en un momento de crisis en el sector de los ordenadores, tal vez peor que cuando era imposible comprar una tarjeta gráfica nueva por la popularidad de las criptomonedas; y al igual que ocurrió entonces, la culpa la tiene una nueva tecnología de moda.

Hablamos de la inteligencia artificial generativa, que se está "tragando" todos los recursos disponibles, incluso aunque eso suponga dejar de responder a la demanda de los consumidores.

El golpe asestado hoy por Micron, que anunció que iba a dejar de vender memoria RAM a los consumidores a través de su marca Crucial para centrarse en sus clientes del sector de la IA, es solo el principio.

La siguiente compañía que va a subir precios en todos sus componentes es AMD; y no, esta compañía no vende memoria RAM, pero como vamos a ver a continuación, se trata de un "efecto dominó" que va a terminar afectando a toda la industria.

Para empezar, fuentes de Tom's Hardware afirman que AMD ha subido el precio de sus tarjetas gráficas Radeon de manera efectiva; en concreto, todos los modelos ahora serán 10 dólares más caros por cada 8 GB de memoria RAM que incluyan.

En este caso, el motivo de la subida de precios es obvio, aunque no se haya hecho oficial. Las tarjetas gráficas cuentan con memoria de vídeo integrada para no tener que utilizar la memoria del sistema, y por lo tanto, sufren de las mismas decisiones de los proveedores.

AMD Radeon RX 9060 XT

La subida de precio afectará únicamente a los nuevos modelos de tarjetas Radeon, los de la gama RX 9000, lo cual también tiene sentido porque son las que están en producción; por lo tanto, las RX 9070 y RX 9060, junto con sus versiones XT, son las afectadas.

De esta manera, la Radeon RX 9070 XT pasará de tener un precio recomendado de 599 dólares, a costar 619 dólares por contar con 16 GB de memoria; en cambio, la Radeon 9060 XT de 8 GB pasará de 299 dólares a 309 dólares.

La subida de precios de las gráficas Radeon se hará efectiva el próximo mes de enero; por lo que en teoría aún tenemos algunas semanas para comprar una tarjeta al PVP original, aunque eso no es seguro. Es perfectamente posible que algunas tiendas decidan aplicar la subida con antelación, anticipando una mayor demanda.

Pero tal vez más sorprendente es la filtración de que AMD va a subir el precio de sus procesadores Ryzen; la información proviene de OC3D, y ha sido confirmada por otras fuentes, aunque por el momento, no directamente por la compañía.

Según esta filtración, AMD ya habría informado a los ensambladores y socios de la subida de coste de sus productos, que inevitablemente será pasada a los consumidores en forma de nuevos precios más caros.

Procesador AMD Ryzen 9000

Como esta subida de precios se realiza a nivel de distribuidor, es posible que los usuarios aún tarden un poco en ver el efecto en las tiendas; todo depende de la cantidad de procesadores en stock que tenga cada establecimiento y distribuidor.

Lo curioso es que esta subida no tiene nada que ver con la de la memoria RAM, porque las CPUs afectadas no cuentan con memoria RAM integrada; lo cual ha confundido un poco incluso a los expertos.

Todo indica que estamos ante un "efecto dominó", por el cual productos similares del mismo sector se ven afectados incluso si en teoría no deberían verse afectados; a su vez, esto podría ser indicador de una "burbuja" en el sector del hardware, como consecuencia de la burbuja que ya se vive en el sector de la IA.