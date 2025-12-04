Gemini cambia para siempre con el rediseño de la versión web: minimalista, tema oscuro y con la carpeta Mis cosas

Tras el lanzamiento de Gemini 3 Pro, que ha trastocado los planes de OpenAI y ChatGPT, ahora Google actualiza la versión web de Gemini para mejorar su experiencia de uso y traer la carpeta "Mis cosas".

Es justo el diseño que integró en la versión para móviles de Gemini, como una IA que se está popularizando gracias a Nano Banana y el nuevo modelo de IA que en razonamiento y en lo multimodal está logrando lo impensable frente a GPT-5.1 de ChatGPT.

Ahora aparece el logo de Gemini justo al lado del "Hola" de bienvenida y una animación divertida en la carga de la web. Lo que desaparece de la vista general es el contorno que delimitaba la entrada de prompts.

Se incluye un nuevo selector de Google Fotos en el menú "+" al igual que sucede con Drive o la posibilidad de subir fotos desde el almacenamiento del portátil o PC.

Lo que está bastante bien para pasar archivos en la nube desde los dos servicios de Google como Fotos o Drive. También se ha cambiado el color oscuro que pasa del gris oscuro al negro.

El tema oscuro de Gemini en la versión web

No se ha tocado el del campo de introducción de prompt, al igual que sucede con el tema claro que tiende ahora un poco más al azul, pero sin cambios en las conversaciones con la IA.

El cambio más importante, según 9to5Google, se encuentra en el panel lateral izquierdo al aparecer la sección "Mis cosas" y el previo de tres generaciones o más que hayamos realizado con Gemini.

El nuevo diseño de Gemini con la sección "Mis cosas" en el panel izquierdo

Aquí se pueden encontrar tanto las imágenes como las creaciones de Canva, vídeos y otro tipo de generaciones. De hecho, se puede acceder a la galería de mis cosas desde gemini.google.com/mystuff.

Hay otro importante cambio en las conversaciones, justo en la parte superior después de la primera respuesta y que permite compartir una conversación, fijarla, cambiar el nombre o simplemente eliminarla.

La posibilidad de eliminar una conversación es algo nuevo de Gemini, ya que anteriormente solo se podía modificar el nombre, así que ahora se puede limpiar el historial de conversaciones desde el panel lateral en el botón de tres puntos.

Y tras el despliegue por fases del nuevo diseño de la web de Gemini, ya se puede decir que es general y que está disponible en España al entrar desde cualquiera de los navegadores que usemos.

Un importante extra para mejorar la usabilidad de la versión web que sumada a la pestaña dividida da alas a la productividad mientras se trabaja o simplemente se navega por internet.