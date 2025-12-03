Revolución en Samsung: anuncia nuevo procesador Exynos 2600 y promete mucho. "En silencio, hemos escuchado"

Samsung ha confirmado hoy la existencia y el próximo lanzamiento del nuevo Exynos 2600, y lo ha hecho con un vídeo en el que pretende calmar algunos de los miedos que tendrán los usuarios al ver este anuncio.

Y es que la última vez que Samsung decidió apostar por sus propios procesadores, la cosa no salió demasiado bien; el Exynos 2400 usado en las versiones del Galaxy S24 vendidas en España (menos el Ultra) estaba claramente por detrás del Snapdragon 8 Gen 3 usado en otros mercados.

La imagen de la división de semiconductores de Samsung sufrió un duro golpe con aquel lanzamiento, y no fue el único; Google terminó abandonando a Samsung y apostando por su gran rival en el sector, TSMC, para fabricar su nueva generación de procesadores Tensor G.

Ahora llega la venganza de Samsung, el chip que debería demostrar que la compañía aún está en la vanguardia del sector; el Exynos 2600 es oficial después de muchas filtraciones y rumores, y el mensaje de Samsung está claro: ha vuelto a lo grande.

El vídeo del anuncio, que imita el estilo de Stranger Things, es corto pero le da tiempo de realizar varias promesas, empezando porque el nuevo procesador está "refinado en el núcleo", además de "optimizado en todos los niveles".

Pero sobre todo, el mensaje más impactante es el que reza: "En silencio, hemos escuchado". Es una clara referencia al rechazo que los productos Exynos tienen entre algunos usuarios después de los últimos lanzamientos fallidos.

Samsung quiere dejar muy claro que ha escuchado a los usuarios descontentos con el rendimiento de sus chips, dejando entrever que la compañía ha conseguido algo muy grande con el nuevo Exynos 2600.

Las filtraciones apuntan a que Samsung no va a decepcionar. Las primeras pruebas del Exynos 2600 indican que está a la altura de los mejores procesadores de Qualcomm y de Apple en potencia bruta.

Hay que aclarar que nadie sabe las condiciones y la configuración usadas en estas pruebas, y por lo tanto, tampoco conocemos el rendimiento real de este nuevo procesador; lo que sí sabemos es que tiene un potencial tremendo gracias a estos resultados, pero el producto final puede ser diferente.

Aun así, existe un verdadero optimismo sobre el Exynos 2600, cuyo único problema real parecía estar en el "yield", el porcentaje de chips funcionales que se obtienen en una oblea durante la producción.

Debido al nuevo proceso de producción de 2 nm, inicialmente Samsung tuvo dificultades para obtener un "yield" elevado, lo que se iba a traducir en un aumento de costes, pero poco a poco parece haber ido solucionando ese problema.

De hecho, este anuncio indica que Samsung ha alcanzado un porcentaje lo suficientemente alto como para iniciar la producción comercial del Exynos 2600. Aunque la compañía no lo ha anunciado por el momento, se espera que el Exynos 2600 sea usado al menos en algunos modelos de la gama Galaxy S26.