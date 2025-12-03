Tu móvil Android cambia para siempre al identificar estafas con Rodea para buscar: el gesto con IA detecta las más sutiles

Rodea para buscar, que sigue actualizándose cada poco, transforma totalmente cómo podemos interactuar con la pantalla y ahora incluso es capaz de detectar mensajes sospechosos o contenido web para hacer saber al usuario que forma parte de una estafa.

Los nuevos modelos de IA están perfeccionando las técnicas que usan actores malintencionados para mejorar las estafas online que cada vez son más difíciles de identificar.

Por lo que la nueva función que está desplegando Google a Rodea para buscar se convierte en imprescindible al identificar estafas, ya sean en la forma de un mensaje de texto u otro tipo de contenido web.

Al activar el gesto Rodea para buscar (con un toque largo en barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla), se dibuja un círculo sobre el mensaje o los distintos párrafos para que la IA identifique el texto.

Al realizar la selección en la pantalla del móvil, se abre la vista AI Overview con un desglose de por qué ese mensaje o contenido podría ser una estafa. De hecho, sugiere los pasos que hemos de realizar a continuación para no caer en la "trampa".

Rodea para buscar identificando una estafa en el móvil Google

Según 9to5Google, como la mayor parte de las estafas siguen una fórmula similar, las señales de alerta no son únicas en cada situación. Rodea para buscar se encarga de identificar todos esos indicios para señalarlos y poner en aviso al usuario.

De hecho, Google ha publicado en su blog toda la información relacionada con esta nueva función para los móviles Android: "Gana tranquilidad ante chats o mensajes de texto sospechosos. Con Rodea para buscar puedes encontrar fácilmente más información sobre lo que ves en tu pantalla, incluido aquel contenido que sospeches que puede ser una estafa".

Esta función también está disponible a través de Google Lens al tomar una captura de pantalla del texto que encontramos sospechoso, para que al subirla a la app, se pueda identificar si estamos frente a una estafa.

Esta novedad forma parte de la gran actualización recibida por los Pixel con Android 16 QPR2 y que introduce otras medidas como la habilidad de salir de chats de grupo indeseados.

Google también ha añadido la opción de marcar una llamada como urgente cuando estamos haciendo una a un contacto, aunque habrá que ver si es una medida controvertida si se hace un uso indebido de la misma.

La detección de estafas de Rodea para buscar se está desplegando globalmente, aunque no estaría disponible tan rápido como el resto de novedades de la actualización de Android 16 QPR2.

Google dice que irá apareciendo en más móviles "cuando nuestros sistemas tengan un alto nivel de confianza en la calidad de la respuesta". Así que no queda otra que esperar a una de las mejores herramientas para identificar estafas.