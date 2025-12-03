La lista con todas las novedades de One UI 8.5 se ha filtrado: así va a cambiar tu Samsung Galaxy con la nueva actualización

Tras conocer que una de las mayores novedades de One UI 8.5 será en el diseño, ahora se ha filtrado la lista completa de cambios que recibirán los móviles Galaxy de Samsung cuando se actualicen.

Una actualización que estrenarán los Galaxy S26 cuando se presenten a primeros de año y que en cuestión de días se desplegará en forma de beta para ir limando las posibles asperezas que vayan surgiendo.

Se espera que sea justamente en la segunda semana de diciembre, pero antes, como anticipo, nos podemos hacer una idea mejor de lo que nos espera gracias a Tarun Vats, que ha filtrado la lista completa de cambios.

Y sí, es la misma que recibimos cuando actualizamos el móvil a una gran versión, así que aporta algo más de información de lo que reveló el firmware filtrado en septiembre.

Lo mejor de todo es que reúne todas las mejoras que se recibirán con la nueva versión de One UI que seguirá basándose en Android 16 como la nueva estrategia de actualizaciones de Samsung.

Galaxy AI, Bixby y Conectividad

Y no quita que, según SamMobile, Samsung añade algunas nuevas según la beta progresa, sobre todo las novedades de Galaxy AI relacionadas con funciones de inteligencia artificial generativa para los Galaxy S26 del próximo año.

Estas son las novedades relacionadas con la IA generativa de Samsung, el asistente personal Bixby y unas cuantas para la conectividad, sobre todo de Auracast:

Generación de imagen continua : Asistente de fotos ahora permite generar imágenes al usar funciones distintas de asistencia sin necesidad de guardar cada versión.

: Asistente de fotos ahora permite generar imágenes al usar funciones distintas de asistencia sin necesidad de guardar cada versión. Control de dispositivos más inteligente : habla a Bixby con tus propias palabras. Bixby ahora encuentra el ajuste o función que necesites, incluso si no usas los comandos exactos.

: habla a Bixby con tus propias palabras. Bixby ahora encuentra el ajuste o función que necesites, incluso si no usas los comandos exactos. Pregunta en cualquier momento : consulta a Bixby para respuestas rápidas.

: consulta a Bixby para respuestas rápidas. Historial de conversaciones : mira atrás en las conversaciones hechas con Bixby desde el panel lateral en la app.

: mira atrás en las conversaciones hechas con Bixby desde el panel lateral en la app. Comparte almacenamiento : accede a tus archivos desde cualquier sitio, ya sea desde tus otros móviles, tablets y PCs Samsung desde la app Mis Archivos.

: accede a tus archivos desde cualquier sitio, ya sea desde tus otros móviles, tablets y PCs Samsung desde la app Mis Archivos. Conecta rápidamente a dispositivos Smart View : conecta a tu pantalla favorita de una forma más rápida. Se puede añadir un acceso a la pantalla de inicio para hacer mirroring del móvil a la pantalla u otra pantalla.

: conecta a tu pantalla favorita de una forma más rápida. Se puede añadir un acceso a la pantalla de inicio para hacer mirroring del móvil a la pantalla u otra pantalla. Funciones Auracast mejoradas : ahora es más fácil que nunca escuchar y emitir sonido con Auracast. Las opciones para ambas se encuentran en el menú Audio broadcast en ajustes.

: ahora es más fácil que nunca escuchar y emitir sonido con Auracast. Las opciones para ambas se encuentran en el menú Audio broadcast en ajustes. Difusión de voz con Auracast: difunde tu voz a las personas que te rodean con Auracast al usar el micrófono del móvil.

Quick Share, pantalla de bloqueo / inicio y tiempo

Otras tantas para evitar la recepción de solicitudes indeseadas de Quick Share o que los wallpapers con personas o mascotas encajen perfectamente en la pantalla de bloqueo:

Evita solicitudes indeseadas : configura Quick Share para solo recibir archivos de otros dispositivos en los que has iniciado sesión con tu cuenta de Samsung o Google.

: configura Quick Share para solo recibir archivos de otros dispositivos en los que has iniciado sesión con tu cuenta de Samsung o Google. Sugerencias para compartir fotos : comparte fotos rápidamente con las personas que aparezcan en las mismas. Quick Share puede reconocer quién está en ellas y sugerir directamente el contacto.

: comparte fotos rápidamente con las personas que aparezcan en las mismas. Quick Share puede reconocer quién está en ellas y sugerir directamente el contacto. Diseño automático de la pantalla de bloqueo : los wallpapers con personas o mascotas ahora encajan perfectamente. El diseño se adapta perfectamente para que el reloj y los widgets no cubran las partes importantes de la imagen.

: los wallpapers con personas o mascotas ahora encajan perfectamente. El diseño se adapta perfectamente para que el reloj y los widgets no cubran las partes importantes de la imagen. Más fuentes tipográficas para el reloj: ajusta el grosor de más fuentes.

Widget de tiempo mejorado : revisa las lluvias inminentes en el widget Tiempo en la pantalla de inicio. Ahora muestra una gráfica si se esperan precipitaciones en las próximas horas.

: revisa las lluvias inminentes en el widget Tiempo en la pantalla de inicio. Ahora muestra una gráfica si se esperan precipitaciones en las próximas horas. Índice de polen.

Fondos de alarma según el tiempo : el fondo de pantalla de la alarma puede mostrar las condiciones climáticas del día.

: el fondo de pantalla de la alarma puede mostrar las condiciones climáticas del día. Conversor de zona horaria.

Samsung Health, Seguridad y Batería

Samsung sigue insistiendo en nuevas funciones relacionadas con la salud en sus móviles y trae en One UI 8.5 una buena ristra de ellas al igual que otras relacionadas con la seguridad y la batería:

Reportes semanales mejorados : ahora incluyen datos de seguimiento de medicación y de las sesiones de mindfulness.

: ahora incluyen datos de seguimiento de medicación y de las sesiones de mindfulness. Experiencia de compartir mejorada : mezcla los datos de ejercicios con fotos para crear la publicación perfecta en redes.

: mezcla los datos de ejercicios con fotos para crear la publicación perfecta en redes. Comienza la meditación desde tu reloj.

Mide los antioxidantes desde tu reloj inteligente: disponible en el Galaxy Watch8 y Watch Ultra.

Protección antirrobo : activa bloqueo por autenticación fallida para bloquear la pantalla si se producen demasiados intentos fallidos al verificar tu identidad.

: activa bloqueo por autenticación fallida para bloquear la pantalla si se producen demasiados intentos fallidos al verificar tu identidad. Desactiva Bloqueador automático temporalmente.

Información de batería rediseñada : ahora es más fácil saber el tiempo que queda, estado de carga y uso diario en la semana pasada.

: ahora es más fácil saber el tiempo que queda, estado de carga y uso diario en la semana pasada. Ahorro de batería mejorado: modo estándar para ahorros moderados y límites personalizables, o máxima para desactivar todas las funciones no esenciales.

Accesibilidad y más mejoras

Estas son algunas de las novedades para la accesibilidad y otras tantas como esos detalles Quality of Life (Calidad de vida) que mejoran el uso diario de los móviles de Samsung: