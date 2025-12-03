Google actualiza los Pixel en España: widgets en la pantalla de bloqueo, nuevas opciones de personalización y mucho más

Desde octubre se ha podido probar la beta de la gran actualización que ha sido desplegada hoy mismo para los Google Pixel en España. Android 16 QPR2 ya está disponible para los Pixel 6 y siguientes móviles de Google.

Una actualización que no trae tantas novedades como la primera de septiembre, pero sí que aporta otras tantas relacionadas con la personalización, productividad, seguridad y más.

Lo primero son los iconos temáticos automatizados para crear una apariencia visual más armonizada en la pantalla de inicio del móvil Pixel.

Como esta opción depende de los desarrolladores, que han de aportar una versión monocolor del icono de sus apps, Android 16 QPR2 lo resuelve al generar iconos temáticos de forma automática.

Utiliza un algoritmo de filtrado de color para renderizar los iconos existentes a un estilo monocolor. Así se soluciona un problema que todavía subyace en One UI 8 cuando se elige un tema, ya que algunas apps siguen teniendo color mientras el resto se bañan de gris o el color elegido como clave.

Los iconos temáticos automatizados Android Authority

Los iconos ahora se pueden personalizar su forma, aparte de cuadrada, tipo galleta de cuatro lados, una de siete y un arco. Se puede hacer desde la app Wallpaper & Style bajo el menú de iconos que reside en la pestaña de inicio o Home.

El modo oscuro expandido va un poco por el mismo camino que los iconos de color que no han sido actualizados por los desarrolladores. No todos actualizan sus apps con un modo oscuro, así que Android 16 QPR2 lo resuelve con este nuevo modo.

Las nuevas formas para personalizarlos iconos en un Pixel Android Authority

Lo que hace es intentar oscurecer las apps que carezcan de un tema oscuro por defecto, lo que supone una medida más intrusiva al modo estándar. Se puede activar desde Ajustes y luego en pantalla para pasar al tema oscuro.

El modo oscuro expandido evita de forma inteligente la inversión de imágenes, según Android Authority, y pone el foco en las vistas estándar, WebViews y más. También oscurece las pantallas de inicio y ajusta la barra de estado para ofrecer un mejor contraste.

De todas formas, tal como advierte Google, los resultados pueden que no sean los deseados, sobre todo si la app se ha diseñado con Flutter, ya que este sistema de Google no es compatible.

El nuevo modo de poca luz llega para el protector de pantalla para cambiar automáticamente a un reloj atenuado cuando la luz ambiental disminuye, dando igual el protector de pantalla que el usuario ha seleccionado.

El nuevo modo de poca luz Android Authority

Es decir, que se puede usar el protector de pantalla favorito durante el día y el reloj durante la noche. Una experiencia similar a la de la Pixel Tablet. Esta novedad llega a los Pixel antiguos, ya que la serie Pixel 10 dispone de ella.

Nuevo ajuste mejorado de brillo HDR que aparece ubicado bajo Ajustes y luego en Pantalla y Touch. Lo que hace es desactivar el efecto de brillo asociado al contenido HDR.

Está disponible la opción de intensidad para oscurecerla o hacerla más presente con un toque rápido en la barra justo debajo de la opción de mejora de brillo HDR.

Ya se puede desactivar el efecto de desenfoque que se introdujo con el rediseño de Material 3 Expressive desde ajustes, luego en accesibilidad para ir finalmente a Color & Motion y activar la opción "Reducir efecto de desenfoque".

Nuevas opciones de productividad

Tras las nuevas opciones de personalización, hoy llega el organizador de notificaciones que utiliza la IA local con el foco puesto en clasificar las alertas para despejar el panel de notificaciones.

Forma parte de la nueva función de resúmenes de notificaciones con IA lanzada por Google en el Pixel Drop de noviembre. Está disponible en el Pixel 9 y modelos siguientes (no en el Pixel 9a) para notificaciones en inglés.

El organizador de notificaciones Android Authority

Lo que hace es encargarse de silenciar ciertas notificaciones y agrupa las alertas en cuatro categorías: promociones, noticias, social y sugerencias.

Por defecto aparecen las opciones de promociones y noticias, pero para activar las otras dos hay que dirigirse a ajustes y luego en notificaciones para encontrar al organizador y seleccionarlas.

Los widgets en la pantalla de bloqueo Android Authority

Los widgets en la pantalla de bloqueo llegan finalmente a los móviles Pixel tras su debut en la Pixel Tablet el año pasado. Está todavía en beta, pero se pueden activar desde los ajustes de pantalla en la opción bloqueo de pantalla.

Se abre una página de widgets y se pueden añadir tres como máximo, aunque podemos desplazarnos por varias páginas para ver más. Lo único que hay que andar con cuidado, ya que si ponemos alguno con información sensible, cualquiera podría acceder a ella sin desbloquear el dispositivo.

El nuevo modo de división de pantalla 90:10 llega para la multitarea y que popularizó OnePlus con su modo canvas. Lo que hace es ubicar el 90 % de la pantalla para una app mientras deja el restante para otra.

Lo que permite poner el foco en una tarea mientras tenemos siempre a mano la segunda app para que con un toque se cambien entre una y otra. Es una experiencia que gana muchos enteros de la que fue anteriormente.

Control parental en los Pixel

Otra de las importantes llegadas son el menú de controles parentales que ofrece una ubicación centralizada para controlar todas las restricciones específicas para el dispositivo.

Desde este menú se puede poner los límites de tiempo de pantalla por día, programar a la hora en la que el dispositivo se bloquea por la noche y restringir apps por tiempo o bloqueos totales.

El control parental en los Pixel Android Authority

Se puede incluso añadir tiempo extra una vez que un límite o descanso programado se haya alcanzado. Se pueden asegurar todos los ajustes establecidos a través de un PIN.

Y el nuevo menú actúa como puente directo a Google Family Link, lo que permite un acceso rápido a otros tipos de controles como tiempo de escuela, aprobación de compras y alertas de ubicación.

Las otras novedades

QPR2 es una actualización masiva que recoge desde funciones más llamativas a otras menores, y hay unas cuantas que van directas hacia Aluminium OS, como el salto de Android a los PCs:

Mejoras para paneles táctiles y ratones : se puede personalizar el gesto de tres dedos introducido en QPR1.

: se puede personalizar el gesto de tres dedos introducido en QPR1. Esquinas activas : permite activar acciones moviendo el cursor hacia una de las cuatro de la pantalla (se puede asignar un comando a cada una).

: permite activar acciones moviendo el cursor hacia una de las cuatro de la pantalla (se puede asignar un comando a cada una). Mejoras en el clic automático : nuevo indicador visual avisa antes de que se registre un clic permitiendo reaccionar a tiempo.

: nuevo indicador visual avisa antes de que se registre un clic permitiendo reaccionar a tiempo. Aceleración de ratón / panel táctil : asegura que los movimientos físicos más rápidos cubran mayor distancia en la pantalla.

: asegura que los movimientos físicos más rápidos cubran mayor distancia en la pantalla. Cursor universal: controla si el cursor puede desplazarse entre el móvil / tablet y una pantalla externa.

La nueva opción de seguridad biométrica Android Authority

Hay más opciones de seguridad y otros detalles relacionados con la salud, el selector de fotos o ajustes en el reloj de la pantalla de bloqueo: