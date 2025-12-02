YouTube Recap 2025: ya está disponible el repaso a tus vídeos favoritos, canales y momentos más especiales del año

Tras el YouTube Music Recap de la semana pasada de Google, ahora está desplegando algo totalmente nuevo: un repaso personalizado del año que cubre las reproducciones de vídeos hechas en 2025.

El nuevo repaso anual, que parece ser que ha sido muy demandado por los usuarios, comienza hoy su despliegue en Norteamérica. En los siguientes días llegará a España al igual que al resto de regiones.

Se puede acceder al YouTube Recap 2025 tanto en el móvil como en la versión de escritorio, así que podremos conocer in situ los canales y temáticas que más nos han apasionado a lo largo del año.

Una experiencia que popularizó Spotify con su Wrapped y que han ido imitando distintas apps y plataformas para dar un resumen completo de las estadísticas de los usuarios según el formato.

Apple Music, Amazon Music y otros tantos más, como pueden ser las apps de running, también hacen su "Wrapped" para indicar cuál ha sido la canción más reproducida o los géneros musicales favoritos del usuario.

your 2025 YouTube Recap is loading 📣 discover the channels and passions that defined your year.



tap the 'You' tab in the app or go to https://t.co/k5sOCmHAej. just make sure you’re logged into the account you use to watch. pic.twitter.com/TiasO4BsEW — YouTube (@YouTube) December 2, 2025

Según Google, el nuevo Recap de YouTube se centra en destacar tus intereses, los temas en los que profundizamos y los momentos más importantes que exploramos en el año.

El Recap se basa en el historial de reproducciones para generar un total de 12 tarjetas que indican los canales favoritos, los intereses e incluso la evolución de los hábitos de reproducción.

YouTube Recap 2025

Hay otro detalle interesante en el Recap, y es que muestra el tipo de personalidad en la que encajamos según los vídeos que hemos ido viendo a lo largo de todo este año que está a punto de acabar.

Hay 14 tipos de personalidades distintas como son "El radiante", al que le atrae el contenido que transmite positividad, "Buscador de maravillas" que prefiere el contenido asombroso y muestra interés por habilidades extraordinarias, y "El conector" que busca contenido que genere conversación y construya comunidad.

Y aunque todavía no está disponible en España según Android Police, se puede acceder a YouTube Recap desde http://youtube.com/recap en la versión de escritorio, o a través de la pestaña "Tú" en la app para móviles.

Al igual que se puede hacer a través del banner "Tu YouTube Recap ya está aquí". Al igual que en Spotify u otras apps, se puede compartir de forma completa o algunas de las tarjetas que nos interesen mostrar a amigos o familiares.

Sí que no estará disponible para todos los usuarios, y, de momento, se limita para los siguientes idiomas: inglés, español, portugués, indonesio, ruso, árabe, francés, japonés, vietnamita, turco, alemán, coreano, tailandés, chino (simplificado), italiano, polaco e hindi.

Los que se quedan sin YouTube Recap son todos aquellos que en algún momento del año han pausado el historial de reproducciones o si tenían activo el ajuste de borrado automático. Aquí sí que no habrá Recap que valga.