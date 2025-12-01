Netflix elimina una de las funciones clásicas por las que se dio a conocer: enviar contenido desde el móvil al televisor

Después de anunciar otra subida de precios, ahora Netflix ha eliminado la habilidad de enviar películas y series desde el móvil al televisor, a no ser que se cuente con un dispositivo más antiguo que sí lo permita.

En la página de soporte de Netflix que se ha actualizado, se puede leer que el servicio de streaming "ya no admite la transmisión de series desde un móvil a la mayoría de televisores y dispositivos de streaming".

En su lugar, indica a los usuarios que naveguen por Netflix utilizando el mando a distancia incluido con su televisor. Este cambio se ha ido desplegando en las últimas semanas.

Un usuario de la red social Reddit reportó que el soporte a la transmisión se había eliminado el 10 de noviembre sin ningún tipo de aviso. Su compañero sí podía enviar contenido desde la versión antigua, pero esta opción ya no aparece tras ser actualizada.

Lo que significa que el icono de emisión que aparece cuando un contenido se puede enviar al televisor, simplemente ha desaparecido de la app.

Imagen del botón para enviar contenido en YouTube

Desde la página de soporte de Netflix, se puede leer que el soporte a la transmisión sigue estando disponible en los dispositivos Chromecast más antiguos o televisores que admiten Google Cast de forma nativa.

Aunque solo para los usuarios que pagan por alguna de las suscripciones sin anuncios, como son la Estándar por 13,99 euros o la Premium por 19,99 euros al mes en España.

Si se paga el plan con anuncios, que se queda en 6,99 euros al mes, incluso contando con un dispositivo Chromecast de modelos anteriores, no se podrá enviar contenido desde el teléfono móvil.

Lo peor es que en la página de ayuda de Netflix no aparece mencionada la razón para que esta funcionalidad se haya eliminado. Sigue un movimiento similar producido por Netflix, según The Verge, en 2019.

Fue cuando la plataforma de streaming eliminó el soporte a AirPlay citando un deseo de asegurar un estándar de reproducción de calidad.

De nuevo, la experiencia vuelve a caer en picado, ya que si ahora vamos a casa de nuestra pareja y queremos enviar contenido de Netflix desde nuestro móvil, ahora habrá que quitar su cuenta y poner la nuestra para enviarlo.

Parece mentira que en estos últimos años ya ni existan las cuentas compartidas (hay que pagar por ellas), que se suba el precio cada dos por tres o que los anuncios ya formen parte de la experiencia básica de Netflix, que dista mucho de la que fue y por la que atrajo a millones de personas.