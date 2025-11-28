Esta es la razón por qué las marcas de coches están quitando Android Auto: llegan los anuncios a la pantalla táctil

El futuro de Android Auto puede estar en entredicho, si algunos fabricantes de coches se salen con la suya; pese al gran éxito que la plataforma tiene entre los conductores, para las marcas es un gran obstáculo.

Y es que Android Auto ofrece una experiencia estandarizada para todos los usuarios, que de esta manera no tienen que usar la experiencia desarrollada por cada marca; y eso supone que no usan sus funciones.

Para entender por qué Android Auto puede ser una molestia para los fabricantes de coches, no hay más que ver la última polémica protagonizada por Stellantis, el gigante de la automoción al que pertenecen marcas como Citroën, Jeep, Fiat, Chrysler y Dodge.

En las últimas semanas, los propietarios de coches de algunas de estas marcas han recibido un anuncio a pantalla completa en sus vehículos, en el que les anima a aprovechar un descuento para comprar uno de los nuevos modelos del fabricante.

El anuncio se hizo viral en redes sociales después de que el usuario @SpeedSportLife publicase una fotografía de la pantalla de su Jeep Grand Cherokee que lo mostraba.

En respuesta, una gran cantidad de usuarios ha publicado fotografías semejantes, tanto de modelos de Jeep como de su marca hermana, Chrysler; aunque el texto del anuncio aclara que la promoción también está disponible para propietarios de Dodge, Ram, Fiat y Alfa Romeo.

This is a real photo from a friend pic.twitter.com/PU8xcd1qt2 — A GMN Ape (@AGMNApe) November 17, 2025

El objetivo del anuncio es atraer clientes que pueden estar cerca de cambiar su coche, ofreciendo un "descuento de lealtad" de 1.500 dólares por la compra de un nuevo modelo de Jeep; aunque por el momento, parece que esta campaña publicitaria afecta únicamente a usuarios en los Estados Unidos.

Como era de esperar, las reacciones en redes sociales no han sido buenas, con muchos usuarios prometiendo no volver a comprar un modelo de Jeep si van a tener que soportar publicidad en sus vehículos.

El anuncio que aparece en las pantallas de los vehículos de Jeep @SpeedSportLife | X El Androide Libre

Un detalle muy criticado es que la única manera de evitar que salga publicidad en los coches de Stellantis es llamando a un número de atención al consumidor, con la molestia que ello conlleva; ese es probablemente el motivo por el que la campaña aún no ha llegado a la Unión Europea, donde esta práctica es ilegal.

Por su parte, Stellantis ha intentado defender la campaña publicitaria, afirmando que el anuncio aparece únicamente cuando el coche se arranca y si está estacionado; el mensaje desaparece de manera automática cuando el vehículo empieza a moverse, al pulsar la "X" o el "Ok", o después de 15 segundos de inactividad. El mensaje vuelve a aparecer únicamente si el conductor pulsa en "Recuérdame después" o si desapareció por inactividad.

Sin embargo, lejos de pedir perdón, Stellantis deja caer que esta campaña está siendo exitosa, y que "ya hemos visto a varios de nuestros clientes aprovecharse de esta oferta"; uno de estos clientes, irónicamente, fue el que hizo la denuncia original que se hizo viral en X, ya que poco después confirmó que se había comprado un Jeep Rubicon X con el descuento ofrecido.

Sea como sea, esta polémica refleja muy bien la situación actual en el mercado automovilístico, con los fabricantes cumpliendo las peores profecías que ya se hicieron en su día cuando las pantallas táctiles empezaron a popularizarse.