Qualcomm estrena procesador para la gama alta más asequible, el nuevo Snapdragon 8 Gen 5

Los últimos móviles que se están poniendo a la venta en España o bien tienen precios muy elevados o bien no optan por el mejor procesador de Qualcomm.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5, un procesador que hemos podido probar en varios modelos, es una bestia en cuanto a prestaciones y eficiencia energética, pero su precio es muy elevado.

Eso ha llevado a la empresa a lanzar una versión también de gama alta, pero algo más recortada, y económica.

El Snapdragon 8 Gen 5 es un procesador que busca ocupar un espacio estratégico muy interesante, ofreciendo un rendimiento de primer nivel sin el coste prohibitivo de las variantes más extremas.

Este nuevo chip se posiciona justo por debajo del Snapdragon 8 Elite Gen 5, consolidándose como la opción base para la nueva generación de buques insignia.

Lo más llamativo de esta presentación es cómo Qualcomm ha decidido segmentar su catálogo para 2025 y 2026.

En lugar de comparar este nuevo chip con su hermano mayor, la variante Elite, la empresa ha centrado las comparativas en el Snapdragon 8 Gen 3 del año anterior.

Snapdragon 8 Gen 5 El Androide Libre

La estrategia es clara: convencer a los usuarios de que este es el sucesor natural del estándar de gama alta, dejando el apellido Elite para los entusiastas que buscan la potencia bruta sin compromisos.

Fabricado bajo el proceso de 3 nanómetros de TSMC, el Snapdragon 8 Gen 5 promete ser el corazón de muchos de los teléfonos que veremos competir en calidad-precio durante el próximo año.

La herencia de Oryon

En el interior del chip encontramos la tecnología de CPU Oryon personalizada de Qualcomm, la misma que impulsa a las versiones más potentes, aunque con una configuración ajustada.

El procesador cuenta con una estructura de núcleos diseñada para la eficiencia y el rendimiento sostenido:

Dos núcleos principales "Prime" para tareas pesadas.

Seis núcleos de rendimiento para la gestión multitarea.

Una velocidad de reloj máxima de 3,8 GHz.

Mejora del 36% en rendimiento respecto al Snapdragon 8 Gen 3.

Aumento del 42% en eficiencia energética frente a la generación anterior.

Esta configuración sugiere que, aunque no alcanza los vertiginosos 4,6 GHz de la variante Elite, el Snapdragon 8 Gen 5 ofrecerá una experiencia extremadamente fluida para la inmensa mayoría de aplicaciones y juegos, priorizando además la duración de la batería.

Gráficos y capacidades de Inteligencia Artificial

En el apartado gráfico, el chip mantiene la arquitectura "sliced" (o por rebanadas) que hemos visto en la gama Elite, aunque se conforma con dos "slices" en lugar de tres.

A pesar de este recorte técnico, los resultados son notables: un 11% más de rendimiento y un 28% más de eficiencia que el hardware gráfico del Gen 3.

Además, no se renuncia a tecnologías modernas como el trazado de rayos (ray tracing) o el Snapdragon Game Super Resolution, garantizando que los videojuegos se vean lo mejor posible.

La inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera, juega un papel fundamental. La nueva Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) es un 46% más rápida que su predecesora, manteniendo el mismo consumo energético.

Esto permitirá ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLM) directamente en el dispositivo con mayor rapidez, gracias al soporte de precisión INT2 que facilita la compresión de estos modelos sin perder excesiva fiabilidad.

Cámaras y conectividad

El soporte para fotografía sigue siendo estelar, con un triple ISP de 20 bits que mejora el rango dinámico cuatro veces.

Los fabricantes podrán integrar configuraciones de triple cámara de 48 Mpx o sensores individuales de hasta 108 Mpx con disparo sin retardo.

Snapdragon 8 Gen 5 El Androide Libre

Sin embargo, aquí encontramos el punto polémico del lanzamiento: la ausencia de grabación de vídeo en 8K.

Qualcomm ha confirmado que este chip se limita a 4K a 120 fps, reservando el 8K probablemente como una característica exclusiva de la gama Elite. Con todo, para el usuario común esto es anecdótico.

Para cerrar el conjunto, la conectividad viene de la mano del módem Snapdragon X80. Aunque técnicamente es una generación anterior al X85 de la gama Elite, sigue siendo una bestia capaz de alcanzar 10 Gbps de bajada, con soporte para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0.

Se espera que marcas como OnePlus, con su inminente OnePlus 15R, sean las primeras en demostrar de qué es capaz este nuevo procesador en las próximas semanas.