Los fabricantes de móviles tienen un problema: en realidad, muy poca gente usa la inteligencia artificial que meten

En apenas un par de años, la inteligencia artificial generativa se ha convertido en la principal, y prácticamente única, obsesión de la industria tecnológica; absolutamente todas las compañías han dado el salto a esta tecnología, a veces sin saber muy bien por qué.

Y es que una de las mayores críticas que recibe la inteligencia artificial es que da la sensación de que es una solución en busca de un problema; en otras palabras, que realmente no la necesitamos y estábamos bien antes de que existiera.

Es de esas cosas que dan fuerza a la idea, que incluso los máximos defensores de la IA no niegan, de que estamos en mitad de una burbuja en el sector tecnológico por culpa de la IA y las inversiones multimillonarias que se están haciendo en proyectos que realmente no tienen utilidad práctica ni demanda entre los consumidores.

Ahora, tenemos otro buen ejemplo de que, aunque la inteligencia artificial esté ocupando todos los titulares en la prensa tecnológica, en la "vida real" su efecto todavía no se está notando; y tal vez sin querer, ha sido Samsung la que lo ha revelado.

Samsung ha presentado hoy la campaña "One Shot Challenge", con la que desafía a los usuarios a tomar fotos de manera directa y sin tener que pensar mucho en aspectos como la composición o incluso los sujetos de la fotografía.

La idea de Samsung es fomentar el uso de herramientas de edición con IA como las que vienen incluidas en los Samsung Galaxy gracias a la plataforma Galaxy AI; por ejemplo, para borrar los elementos que no queramos que aparezcan en nuestra foto o para obtener la mejor calidad de imagen con un toque.

Samsung tiene buenos motivos para iniciar este tipo de campañas. Y es que un estudio de Opinium realizado en España, Francia, Alemania y otros países europeos ha revelado que el 74% de los usuarios nunca ha usado las herramientas de inteligencia artificial de sus smartphones para arreglar sus fotos.

Es una cifra sorprendente, teniendo en cuenta que Galaxy AI es un auténtico motivo para comprarse un móvil Samsung en vez de otra compañía; Samsung ha sido pionera en la adopción de la IA en móviles y sus herramientas son de las mejores disponibles.

Fotografía editada con inteligencia artificial de Samsung para eliminar los coches Samsung El Androide Libre

También es una cifra preocupante para Samsung, que ha centrado la campaña publicitaria de los Galaxy S25 y Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7 casi en exclusiva en funciones de IA, y se espera que haga lo mismo con los Galaxy S26, que podrían traer pocas novedades de 'hardware' y sí muchas de IA.

Pero no es sólo Samsung; Google, Apple, y la inmensa mayoría de los fabricantes ha puesto las mejoras "tradicionales" en segundo plano, apostando completamente por funciones basadas en IA para atraer clientes; pero ¿y si no los están atrayendo? ¿y si la reacción entre los usuarios es de simple indiferencia?

En Samsung prefieren verlo por el lado positivo. Su explicación de que estas herramientas no se estén usando es que, simplemente, la gente no sabe que las tiene ni el potencial que ofrecen.

La lógica de Samsung se sostiene en que el mismo estudio revela que el 45% de los usuarios "siente presión para capturar la foto perfecta", y que el 73% preferiría "vivir el momento" en vez de preocuparse de tomar la foto correcta.

De la misma manera, Samsung destaca que nada menos que el 86% de los usuarios desearía borrar elementos de sus fotos, como personas que no quieren que salgan, objetos o sombras y reflejos. Algo que ya pueden hacer en su móvil Galaxy.