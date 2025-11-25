Samsung y Tesla refuerzan su colaboración con la creación de un nuevo chip para IA, según ha confirmado Elon Musk

Hace unos meses se anunció que Samsung producirá el nuevo chip AI6 de Tesla, que será usado en los próximos coches eléctricos de la compañía, un acuerdo que refuerza la alianza de estas empresas.

Este procesador será el encargado de ejecutar las funciones autónomas para que 'el coche se conduzca solo'.

Ahora salta la noticia de que el próximo chip de IA de Tesla, conocido como AI5, también será fabricado por la división Samsung Foundry.

Este desarrollo reciente marca un punto de inflexión significativo en el competitivo sector de la fabricación de semiconductores, consolidando la posición de Samsung como un actor clave frente a su principal rival, TSMC.

La confirmación provino directamente del CEO de Tesla, Elon Musk, durante la llamada de resultados del tercer trimestre de 2025 de la compañía, revelando una estrategia de suministro dual crucial para el futuro de la compañía.

El chip AI5 de Tesla está diseñado para ser el cerebro de su ecosistema de inteligencia artificial de próxima generación.

Según la información divulgada, este microprocesador tendrá múltiples aplicaciones críticas. Su función principal será potenciar los vehículos de Tesla equipados con sistemas de conducción autónoma, mejorando la seguridad y la eficiencia de los algoritmos de aprendizaje profundo que rigen estos vehículos.

Interior de un Tesla Tesla El Androide Libre

Sin embargo, su utilidad se extiende mucho más allá de las carreteras, lo que refleja la ambición de Tesla por la integración vertical de sus sistemas de IA.

El AI5 también será fundamental para los servidores de IA de Tesla, la infraestructura necesaria para entrenar sus complejos modelos de red neuronal, y, lo que es quizás más futurista, se integrará en los robots humanoides de la compañía.

La implementación de este chip en los coches de Tesla está programada para comenzar a finales del próximo año.

La estrategia de fabricación de Tesla, al optar por dos gigantes como Samsung y TSMC, subraya la complejidad y la demanda que rodea a los nodos de proceso más avanzados.

En el caso de Samsung, el chip AI5 se fabricará supuestamente utilizando el nodo de proceso de 3 nanómetros (3 nm), una tecnología que promete mayor rendimiento y eficiencia energética.

Esta producción se llevará a cabo en la planta de chips de Hwaseong, ubicada en Corea del Sur. Es importante destacar que Samsung ya está involucrada en la fabricación de la generación anterior, el chip AI4, utilizando el nodo de proceso de 4 nm.

El compromiso con el futuro es aún más ambicioso, ya que el próximo chip AI6 de Tesla será producido por Samsung en su nodo de 2 nm, un proceso ultradelgado que se desarrollará en su nueva planta de Taylor, en Estados Unidos.

Este importante contrato es una señal tangible de la recuperación de Samsung en el segmento de fabricación de chips por contrato, un mercado notoriamente difícil de dominar.

Fábrica de Samsung en Estados Unidos El Androide Libre

La compañía surcoreana había enfrentado desafíos serios con sus nodos de 5 nm y 4 nm, que fueron reportados por tener problemas de consumo de energía y sobrecalentamiento.

Estos inconvenientes provocaron que varias empresas de diseño de chips (fabless) optaran por TSMC para sus procesos de 3 y 4 nm, haciendo que Samsung luchara considerablemente por conseguir pedidos de grandes clientes.

No obstante, informes recientes sugieren que la tercera generación del nodo de 4nm de Samsung y su primera generación de 2 nm están mostrando un rendimiento muy competitivo en comparación con los nodos de la competencia, lo que demuestra una mejora significativa en sus procesos de producción.

El compromiso de Tesla, junto con el hecho de que el chip Exynos 2600 de la propia Samsung será el primero en utilizar el proceso de 2 nm, pinta un panorama prometedor para el futuro de su negocio de fundición.