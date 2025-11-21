Spotify acaba de darnos la mejor excusa para volver a su servicio: adiós a YouTube y Apple Music con esta función
Spotify ha anunciado una nueva funcionalidad para importar listas de reproducción y canciones desde otros servicios de streaming.
Spotify va en racha; tras la mala noticia de la subida de precios de Spotify, la compañía se ha centrado en mejorar su producto para justificarla, incluyendo la llegada de funciones muy solicitadas por los usuarios.
Entre las últimas novedades anunciadas por Spotify, se encuentran muchas que mejoran la experiencia de escucha de música, incluyendo el sonido en alta definición que llevábamos años esperando, así como un nuevo algoritmo aleatorio que no repite tanto las mismas canciones.
Con tantas novedades interesantes, es posible que estemos pensando en volver a Spotify después de tanto tiempo; o puede que nunca hayamos usado este servicio y estemos interesados en probarlo con la nueva oferta de tres meses gratis de Spotify.
Sea como sea, seguro que nos hemos encontrado con el mismo problema: volver a Spotify es difícil cuando tienes todo en otro servicio. Hablamos de las listas de reproducción, de los artistas que seguimos, y de las canciones que hemos guardado.
Afortunadamente, ahora Spotify ha presentado una función que nos puede ayudar a seguir disfrutando del mismo contenido: la importación de música desde otros servicios rivales.
La compañía ha anunciado que se ha aliado con TuneMyMusic, un servicio muy popular para transferir cuentas entre diferentes servicios de streaming; gracias a esta alianza, la app de Spotify nos permitirá importar nuestros datos de manera directa.
La nueva opción "Importar tu música" va a aparecer en nuestra biblioteca, en la parte inferior junto con las opciones para añadir artistas y podcasts; al pulsar en este botón, se abrirá una nueva experiencia basada en TuneMyMusic que nos permitirá obtener nuestros datos.
TuneMyMusic es compatible con la mayoría de los servicios de streaming del mercado, desde Apple Music a YouTube, pasando por Tidal, Soundcloud o Amazon Music; solo tenemos que seleccionar el servicio e introducir los datos de nuestra cuenta.
Una vez que nuestra cuenta esté conectada, podremos seleccionar lo que queremos importar a Spotify, desde nuestras canciones favoritas hasta nuestras listas de reproducción, o bien podemos escoger toda nuestra biblioteca.
Una vez que pulsemos en "Transferir a Spotify", se iniciará el proceso, cuya duración puede variar dependiendo del servicio; una vez que termine, tendremos nuestras canciones y listas en Spotify.
Normalmente, TuneMyMusic tiene una limitación de 500 canciones para cuentas gratuitas; los usuarios tienen que pagar una suscripción para importar todo lo que quieran. Sin embargo, gracias a Spotify esta limitación se elimina y podemos importar todas las canciones y listas completamente gratis (siempre y cuando sea para transferirlas a Spotify, claro).
La función de importar música de Spotify va a ser lanzada de manera progresiva en todo el mundo a lo largo de los próximos días, e inicialmente estará disponible únicamente a través de la app móvil.