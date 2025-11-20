Gemini 3 Pro, la IA de Google que está dejando en ridículo a ChatGPT, ya está disponible gratis en Android en España

Gemini 3 Pro ha estado presente en la versión web desde que fuera anunciada por Google en la tarde del martes, pero ni se había asomado por la versión para móviles.

Ni teniéndola que descargar desde la Google Play Store, si se accede ahora a Gemini en un móvil Android, se podrá seleccionar el modelo Gemini 3 Pro al seleccionar "Razonamiento".

"Rápido" es el otro modelo disponible de una versión inferior de la IA generativa, justamente Gemini 2.5 Flash, y que sirve principalmente para tareas rápidas como traducciones.

Hay una sutil diferencia entre la app para móviles y la versión web: si en esta última aparece el modelo "Rápido" y el texto "Respuestas rápidas" sin mencionar el modelo que usa, en Gemini para Android sí lo menciona.

Una diferencia que ha conseguido que muchos usuarios pensaran que estaban usando Gemini 3 con el modelo "Rápido" en la versión web, cuando era simplemente Gemini 2.5.

Imagen del selector de modelo de IA de Gemini en Android

Gemini 3 Pro es el modelo de IA más avanzado que ha superado por mucha distancia a ChatGPT en razonamiento y multimodal en su última versión GPT-5.1.

En Gemini está disponible gratuitamente, aunque cuenta con limitaciones que se pueden ampliar a través de Google AI Plus o Google AI Pro.

Rendimiento de Gemini 3 Pro frente a GPT-5 Pro y GPT-5.1 Google

Google ha aprovechado la ocasión para desplegar Gemini Agent a los suscriptores de AI Ultra. Al abrir el menú de herramientas, según 9to5Google, revela el nuevo "Agente" bajo Pensamiento Profundo que está etiquetado con "Labs".

Se ha añadido como extra, nuevos chips de sugerencias como Mantenerse organizado, Ponerse al día y Realizar tareas por mí.

Versión rediseñada para el iPhone

Justo hace unas horas también se ha lanzado una nueva extensión o app llamada @SynthID: "Herramienta que verifica si el contenido multimedia ha sido generado por la IA de Google mediante la detección de la marca de agua SynthID.

Los usuarios del iPhone reciben hoy el nuevo rediseño para móviles a través de una actualización que se realiza desde el lado del servidor en la última versión de la app.

Hay una nueva página de inicio para Gemini con los chips de sugerencias colocados de forma vertical. El tema oscuro ahora usa un fondo negro, aunque el campo de prompt queda igual con un diseño de dos tonos. El modo claro se actualiza con un tono gris azulado.

En el menú de navegación aparece la nueva carpeta llamada "Mis cosas" para acceder rápidamente a las imágenes, vídeos, reportes y otras generaciones hechas con la IA de Google.

Se pueden encontrar las tres últimas generaciones hechas, mientras que con una pulsación nos dirigimos al feed en pantalla completa.