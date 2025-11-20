Android Auto cambia para siempre: Gemini llega a todos los coches a partir de hoy y dice adiós a Google Assistant
Google ha anunciado el lanzamiento de Gemini para Android Auto a partir del día de hoy, un nuevo asistente basado en IA.
Cuando Google lanzó Gemini, su alternativa a ChatGPT, lo hizo con la seguridad de que, tarde o temprano, iba a llegar a todos sus productos y servicios; así lo confirmó la compañía hace unos meses, con el anuncio de que Gemini iba a ser lanzado en Android Auto y Google TV.
Ahora, Google por fin ha cumplido la promesa, con el lanzamiento de Gemini para Android Auto el día de hoy; aunque, como suele ser lo habitual en la compañía, se trata de un lanzamiento progresivo que durará meses y que se suma al lanzamiento de Gemini en Android Automotive.
Eso significa que, si ahora conectas Android Auto a tu coche, es muy probable que te sigas encontrando a Google Assistant, el asistente que intentó ayudarnos lo mejor posible. Pero cuando recibas Gemini, deberías notar la diferencia inmediatamente.
Eso es porque Gemini representa un gran salto en funcionalidad y potencial respecto a Google Assistant en el coche; es capaz de hacer cosas que el anterior asistente ni siquiera podía soñar gracias a la IA generativa.
Por ejemplo, una gran diferencia respecto al asistente actual es que Gemini es capaz de continuar conversaciones, ya sea ampliando la información de la primera pregunta que hemos hecho o centrándose en aspectos concretos.
Google ha adelantado algunas de las funciones que ahora son posibles con Gemini, que puede usar la información obtenida de Internet para ayudarnos a cambiar nuestra ruta y añadir más paradas.
Por ejemplo, podemos activar el asistente y decir que tenemos hambre y tenemos ganas de una barbacoa; Gemini buscará automáticamente lugares cercanos a nuestra ruta y podremos pedir información como los platos más populares, si permiten mascotas o si tiene reseñas positivas.
Una de las mejores funciones del asistente de Google era la integración con WhatsApp y otras apps de mensajería. Gemini también permite esto, pero automatizando aún más el proceso y permitiendo la edición de mensajes antes de ser enviados.
En el ejemplo mostrado por Google, podemos decirle a Gemini que estamos en un atasco y que avise a una persona en concreto del tiempo que nos queda y que ponga un emoji; a continuación, podemos decir "y una cosa más", y pedirle que añada un mensaje o que lo traduzca a otro idioma.
Gemini también es capaz de acceder a nuestro correo de Gmail, con todo lo que ello implica. Por ejemplo, podemos pedirle que busque la dirección del hotel que hemos reservado y que la introduzca en la navegación de manera automática, o que nos presente un resumen de los correos que hemos recibido mientras conducíamos.
En el apartado multimedia, Gemini es compatible con YouTube Music, Spotify y otras apps de música, y nos permite pedirle listas de reproducción personalizadas con la duración de nuestro viaje, o que encajen con un tipo de emoción, por ejemplo, si está lloviendo.
Por último, Google ha resaltado que Gemini Live también está disponible en Android Auto; este asistente conversacional funciona de manera diferente, creando una conversación con el usuario de diferentes temas. Para activarlo, sólo hay que decir "Ok Google, let's chat" (Ok Google, vamos a hablar).
Gemini para Android Auto empieza a estar disponible hoy en todo el mundo y para todos los coches. El único requisito es que nuestro móvil debe tener Gemini para poder usarlo también en el coche; se activa con "Hey Google" o pulsando el botón de micrófono en la pantalla del coche.