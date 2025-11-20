Android Auto cambia para siempre: Gemini llega a todos los coches a partir de hoy y dice adiós a Google Assistant

Cuando Google lanzó Gemini, su alternativa a ChatGPT, lo hizo con la seguridad de que, tarde o temprano, iba a llegar a todos sus productos y servicios; así lo confirmó la compañía hace unos meses, con el anuncio de que Gemini iba a ser lanzado en Android Auto y Google TV.

Ahora, Google por fin ha cumplido la promesa, con el lanzamiento de Gemini para Android Auto el día de hoy; aunque, como suele ser lo habitual en la compañía, se trata de un lanzamiento progresivo que durará meses y que se suma al lanzamiento de Gemini en Android Automotive.

Eso significa que, si ahora conectas Android Auto a tu coche, es muy probable que te sigas encontrando a Google Assistant, el asistente que intentó ayudarnos lo mejor posible. Pero cuando recibas Gemini, deberías notar la diferencia inmediatamente.

Eso es porque Gemini representa un gran salto en funcionalidad y potencial respecto a Google Assistant en el coche; es capaz de hacer cosas que el anterior asistente ni siquiera podía soñar gracias a la IA generativa.

Por ejemplo, una gran diferencia respecto al asistente actual es que Gemini es capaz de continuar conversaciones, ya sea ampliando la información de la primera pregunta que hemos hecho o centrándose en aspectos concretos.

Google ha adelantado algunas de las funciones que ahora son posibles con Gemini, que puede usar la información obtenida de Internet para ayudarnos a cambiar nuestra ruta y añadir más paradas.

Por ejemplo, podemos activar el asistente y decir que tenemos hambre y tenemos ganas de una barbacoa; Gemini buscará automáticamente lugares cercanos a nuestra ruta y podremos pedir información como los platos más populares, si permiten mascotas o si tiene reseñas positivas.

Cambio de ruta con Gemini en Android Auto Google El Androide Libre

Una de las mejores funciones del asistente de Google era la integración con WhatsApp y otras apps de mensajería. Gemini también permite esto, pero automatizando aún más el proceso y permitiendo la edición de mensajes antes de ser enviados.

En el ejemplo mostrado por Google, podemos decirle a Gemini que estamos en un atasco y que avise a una persona en concreto del tiempo que nos queda y que ponga un emoji; a continuación, podemos decir "y una cosa más", y pedirle que añada un mensaje o que lo traduzca a otro idioma.

Envío de mensajes con Gemini en Android Auto Google El Androide Libre

Gemini también es capaz de acceder a nuestro correo de Gmail, con todo lo que ello implica. Por ejemplo, podemos pedirle que busque la dirección del hotel que hemos reservado y que la introduzca en la navegación de manera automática, o que nos presente un resumen de los correos que hemos recibido mientras conducíamos.

En el apartado multimedia, Gemini es compatible con YouTube Music, Spotify y otras apps de música, y nos permite pedirle listas de reproducción personalizadas con la duración de nuestro viaje, o que encajen con un tipo de emoción, por ejemplo, si está lloviendo.

Creando listas de reproducción de música con Gemini en Android Auto Google El Androide Libre

Por último, Google ha resaltado que Gemini Live también está disponible en Android Auto; este asistente conversacional funciona de manera diferente, creando una conversación con el usuario de diferentes temas. Para activarlo, sólo hay que decir "Ok Google, let's chat" (Ok Google, vamos a hablar).

Gemini para Android Auto empieza a estar disponible hoy en todo el mundo y para todos los coches. El único requisito es que nuestro móvil debe tener Gemini para poder usarlo también en el coche; se activa con "Hey Google" o pulsando el botón de micrófono en la pantalla del coche.