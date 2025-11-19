Gemini 3 Pro ya está disponible en España, pero seguro que lo estás usando mal: cómo utilizar el modelo de IA correcto

Tras el éxito de Nano Banana, Google despliega Gemini 3 para dejar claro que ChatGPT no lo va a tener nada fácil. Su nuevo modelo de IA lo supera abiertamente en razonamiento y multimodal, pero solo está disponible de una forma en la app o web.

Al abrir la app para móviles de Gemini, o su versión de escritorio, aparece el selector con la opción "Rápido", que responde rápidamente, y "Razonamiento", que es capaz de razonar sobre temas complejos con 3 Pro.

Hay una gran diferencia entre uno y otro: "Rápido" usa Gemini 2.5 y "Razonamiento" utiliza Gemini 3 Pro. Y usar uno u otro bien que se nota en las respuestas que da.

Si no aparecen estos dos modelos, y todavía tenemos "Ayuda rápida y completa" con 2.5 Flash y "Razonamiento, matemáticas y código" con 2.5 Pro, simplemente la app no está actualizada.

Nos pasa en la versión de Gemini en Android, que todavía no cuenta con Gemini 3 Pro y sí con estos dos últimos modelos mencionados.

Los dos modelos disponibles con Razonamiento siendo Gemini 3 Pro

Usar Gemini 3 Pro significa estar ante una IA con un nuevo nivel de profundidad y matiz en cada interacción, sus respuestas son inteligentes, concisas y directas, y sustituye la adulación por la percepción genuina.

De hecho, Google menciona que Gemini 3 es capaz de generar interfaces personalizadas en tiempo real desde prompts, es capaz de contestar con respuestas más interactivas e incluso generar código para crear videojuegos desde cero.

Lo único que Google ha incluido mayores limitaciones para usar Gemini 3 Pro con "Razonamiento" en la app o web de Gemini. Se puede usar gratis, pero al poco veremos un mensaje avisando que no se podrá usar hasta cierta hora.

Google da dos posibilidades para ampliar los límites de uso de Gemini 3 Pro: pasar por Google AI Plus, que ahora está de oferta por 3,99 euros al mes durante 2 meses, o Google AI Pro, que permite suscribirse gratuitamente el primer mes, aunque luego pasa a los 21,99 euros.

Google AI Plus aparte permite el acceso a Veo 3.1, la herramienta Flow para creación cinematográfica, Whisk para creación de vídeos con Veo 3, acceso ampliado a NotebookLM y acceso a Gemini en Gmail, Documentos y más.

Con AI Plus significa que también disponemos de 200 GB de almacenamiento total en la cuenta para Fotos, Drive y Gmail, y que se amplía a los 2 TB si pasamos a Google AI Pro.

El nivel superior añade la opción de usar Gemini Code Assist y Gemini CLI para la programación o vibe coding, Jules para desarrolladores de software y Google Home Premium Standard con 30 días de historial de eventos y funciones de Gemini.