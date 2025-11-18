ChatGPT está caído en todo el mundo: la web no funciona por Cloudflare y así puedes seguir usando la IA de OpenAI

Tras la caída masiva de Cloudflare, ChatGPT lo está notando y bastante: desde hace poco más de una hora el chatbot con IA más usado ha dejado de funcionar.

Cloudflare se ha llevado por delante a una gran multitud de servicios como X (antes Twitter) o sitios web como Menéame en España.

De momento se desconoce la razón de la caída de Cloudflare, pero recuerda a la de hace varios lunes que afectó a Amazon Web Services Cloud, que dejó a medio Internet prácticamente paralizado.

Ahora mismo en España, cuando se quiere entrar a la web de chatgpt.com, se puede leer este mensaje: "Por favor, desbloquee challenges.cloudflare para continuar".

Ni carga nada más, y se queda ese mensaje con una pantalla totalmente en blanco. ChatGPT en su versión web no funciona en España por la caída masiva de Cloudflare.

Cómo seguir usando ChatGPT

Sí que la app para móviles de ChatGPT está disponible para seguir usando el chatbot con IA de OpenAI, y que se puede descargar desde la Play Store y la App Store.

En la captura que adjuntamos se puede ver cómo la app para móviles funciona perfectamente y responde sin problemas, al igual que permite generar imágenes.

Captura de pantalla de la app de ChatGPT en Android

Así que la caída global de ChatGPT se debe principalmente a la dependencia del servicio de Cloudflare, vital para que la web esté disponible y se pueda acceder fácilmente.

Se salva de la caída la app de Windows, que debería estar funcionando sin problemas al recaer todo el peso de esta masiva caída en los servicios que ofrece Cloudflare.

Es la mejor solución ahora mismo en un portátil o PC: utilizar la app para Windows de ChatGPT, aunque hay que descargarla desde la Microsoft Store, ya que el enlace a la web de ChatGPT no funciona.

Para los que usen MacOS sí que no hay solución de momento, ya que la descarga de la app de ChatGPT para este sistema se hace a través de la web de ChatGPT, y al estar no operativa, es meramente imposible hacerlo.

Queda por ver si Cloudflare será capaz de levantar el servicio en las próximas horas, ya que llevamos cerca de las dos desde que comenzaron a sentirse las primeras caídas de ciertos servicios y plataformas web.

Una de las posibles razones para la caída de Cloudflare, según valora Diego Suárez, director de tecnología de transparent edge, es que podría estar relacionada con una de las numerosas actualizaciones planificadas que se esperaban para hoy.

Se incluían despliegues en regiones clave como Tahití, Los Ángeles, Atlanta y Santiago de Chile. Una de estas actualizaciones podría haber generado un fallo en cadena, aunque es una mera hipótesis hasta que Cloudflare lance un informe oficial.

