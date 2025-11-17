Adiós a los guiones largos en ChatGPT al generar texto: OpenAI anuncia que ya puedes pedir a la IA que no los use

Tras el anuncio de las pruebas piloto del chat grupal de ChatGPT anunciado la semana pasada, ahora Sam Altman, CEO de OpenAI, señaló que ya se le puede ordenar a ChatGPT que no utilice la raya en los textos que genera.

Una pequeña actualización a ChatGPT que tiene más importancia de la que pudiera parecer, ya que este signo de puntuación es uno de los rasgos con el que se ha podido identificar cuando un texto ha sido generado por IA.

Sam Altman, este fin de semana pasado desde su cuenta en X, dijo: "Si le indicas a ChatGPT que no use rayas (guiones largos) en tus instrucciones personalizadas, por fin hace lo que se supone que debe hacer".

Hasta ahora, incluso si se le ordenaba a ChatGPT con un prompt que no utilizase los guiones largos, en muchos casos volvía a utilizarlos.

Ahora ya se puede ordenar a ChatGPT que no utilice la raya o guion largo para que los olvide para siempre, a no ser que queramos que en algún texto vuelva a usarlos.

La actualización no elimina la raya por defecto, pero sí que asegura que la IA generativa respete las preferencias del usuario cuando se le ordene.

OpenAI no ha explicado la razón por la que ChatGPT tiene la tendencia de usar las rayas en los textos que genera, pero muchos mantienen que se debe a los datos usados para su entrenamiento.

Parte del entrenamiento de los modelos de lenguaje grandes se ha basado en el uso de libros escritos por profesionales, como artículos de investigación y documentos técnicos.

Es algo común que no solo ChatGPT utilice la raya, y otras IA como Claude o Gemini caigan en su uso para dejar claro que parte de su entrenamiento proviene de libros de investigación.

En los que la raya, o conocida también como guion largo, es común su utilización y ofrece una gran flexibilidad para explicar términos o usarlos, por ejemplo, en los diálogos.

El uso de los guiones largos por parte de ChatGPT ha sido como la huella del crimen para identificar un texto generado con IA.

Aunque ahora será más complicado, ya que eliminando el signo de puntuación parecerá un texto escrito por una persona en vez de ser generado por el chatbot con IA de OpenAI..