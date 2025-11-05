Google logra lo épico con las ventas de los Pixel frente al iPhone 17 Pro Max: adelantar su lanzamiento a agosto fue clave

Tras la actualización de los Pixel en España, el gigante tecnológico se da una alegría con los datos de ventas del mes de septiembre que aumentaron un 28 % interanual en Estados Unidos.

Con el contexto que significa que fue justo el mes del lanzamiento de la serie iPhone 17 con el fantástico iPhone 17 Pro Max de Apple, son unas ventas que ponen de relieve que la estrategia llevada a cabo por Google desde el año pasado está dando excelentes resultados.

Cabe recordar que desde 2024 se movieron tanto las fechas de las actualizaciones de la versión mayor de Android como la ventana de lanzamiento de los Pixel 9 al mes de agosto.

Un movimiento que ha desplazado al resto de fabricantes de móviles Android que, como Samsung, lanzaron One UI 7 (basado en Android 15) en enero de este año y One UI 8 (Android 16) en julio con el lanzamiento de los Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7.

El 28 % interanual logrado por Google con las ventas de la serie Pixel 10 en Estados Unidos marca un récord de ventas para el gigante tecnológico, según Counterpoint, firma global de investigación de mercado.

Los Pixel 10 tuvieron un inicio arrollador en Estados Unidos tras sólidas campañas de marketing multimedia centradas en la integración total de Gemini, la IA de Google.

Y aunque el Pixel 9a sigue vendiéndose bastante bien, la serie Pixel 10, liderada por el Pixel 10 Pro XL, fue la clave para el crecimiento en ventas YoY (interanual) de Google.

La cuota de Google en el segmento de precios de 600 dólares y superiores creció al 6,1 % en septiembre de 2025. Comparado al 0,1 % del mismo mes de 2022, es un logro increíble.

Sobre todo por la madurez del mercado estadounidense donde los iPhone de Apple cabalgan solos en ventas, seguidos por Samsung, pero a mucha distancia.

Y todo con otro contexto importante que pone más valor a lo conseguido por Google: la serie iPhone 17 de Apple, que fue lanzada durante el mismo mes.

Las campañas de marketing de Google fueron directas a por los usuarios de iOS haciendo comparaciones sobre los iPhone, que son como un helado de vainilla, sugiriendo que los Pixel tienen más sabor y son más innovadores.

Gemini está siendo la receta mágica de Google y toda una pesadilla para Apple que todavía está por ver si será capaz de acercarse a las experiencias de IA del gigante tecnológico.

Las claves de Gemini actualmente son Nano Banana, siendo capaz de arañar cuota a ChatGPT, y Gemini con su fabulosa funcionalidad de compartir pantalla, que, al dividirla en dos, se pueden hacer consultas por voz a Gemini Live de todo lo que hay en la otra.

Samsung ha perdido terreno frente a Apple con un 12 % de cuota de mercado comparado al 26 % que atesoraba en 2022, y Apple cuenta con un 80 % del 72 % de septiembre de hace tres años.

El salto hacia delante de Google con su 7 % es un indicador de hacia dónde se mueve el mercado en un país con una predilección por los móviles de Apple.