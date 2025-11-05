Google y Epic proponen un acuerdo para dar fin a la batalla legal de años: así cambiarán la Play Store y Android

Epic Games en agosto logró una gran victoria en la batalla legal en la que ha estado sumergido contra Google sobre la Play Store desde hace años. Ahora ambas compañías han presentado conjuntamente una propuesta de acuerdo ante el tribunal.

Una que podría traer cambios importantes en cómo Android y Google Play operan en Estados Unidos y traer de vuelta el sabor de la plataforma abierta como fue en antaño.

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, ha compartido su alegría con estas palabras: "Google ha presentado una propuesta increíble, sujeta a la aprobación del tribunal, para abrir Android en el caso de Epic contra Google en EE. UU. y resolver nuestras disputas".

Su visión sobre el gran cambio: "Redobla la apuesta por la visión original de Android como una plataforma abierta para agilizar las instalaciones de tiendas de la competencia a nivel mundial, reducir las tarifas del servicio para desarrolladores en Google Play y permitir pagos dentro de la app y web de terceros".

Sameer Samat, Presidente del ecosistema Android, anunció que ambas compañías "presentaron una propuesta de cambios a Android y Google Play que ponen el foco en la elección y flexibilidad de los desarrolladores, reducir tarifas y fomentar una mayor competencia".

Samat añadió que, una vez aprobada, la propuesta resolvería los litigios en curso. El uso de la palabra 'global' por parte de Tim Sweeney podría significar que estos cambios radicales para bien de Google Play podrían llegar a España y otras regiones.

Sweeney aprovechó la ocasión para recordar que Apple sigue empeñado en ofrecer un ecosistema cerrado que bloquea la competencia entre tiendas.

Una batalla legal que comenzó en 2020 después de que Fortnite fuera eliminado de la Play Store al implementar su propio sistema de pagos para eludir las comisiones de la plataforma de Google.

Qué han propuesto Epic Games y Google

La propuesta conjunta, según Android Authority desde Reuters, se lee como sigue: "Epic y Google han llegado a un acuerdo integral. Entre otras cosas, el acuerdo resolvería este caso y la acción separada ante este Tribunal en Epic Games, Inc. contra Samsung Electronics Co. Ltd".

Hay tres ejes principales que se aplicarán dentro de poco en la Play Store en Estados Unidos (y esperemos que lleguen a España):