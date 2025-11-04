Samsung aumentaría el precio de la serie Galaxy S26 : incluso así, se ha puesto como objetivo vender 35 millones de unidades

Los móviles de Samsung recibirían una subida de precios, según se conoció la semana pasada, y parecía que la serie Galaxy S26 se podría salvar, pero finalmente no va a ser así: costarían más.

ET News reporta que los móviles Galaxy S26 recibirían un incremento de su precio debido al aumento de los costes de la memoria RAM, chips e incluso módulos de cámara.

Mantiene que los precios de algunos de los componentes clave del Galaxy S26 están aumentando al mismo tiempo, lo que obliga a una actualización de precios de los flagship coreanos.

A primeros de año, un reporte de Samsung, según Android Authority, reveló que el coste de los chips para móviles había incrementado en un 12 % comparado al año anterior.

Lo mismo sucedió con el coste de los módulos de cámara que se han incrementado en un 8 %. A lo que hay que sumar la subida de la memoria RAM LPDDR5 de un 16 %.

Lo que no garantiza que se acometa una importante subida de precios a la serie Galaxy S26, ya que Samsung tiene la alternativa, como ha hecho en otras ocasiones, de recortar gastos en producción usando componentes antiguos.

Es una estrategia que le ha venido muy bien, ya que compra grandes volúmenes de componentes a bajo coste que luego utiliza en una u otra serie, según el estado del mercado, como sucede ahora.

El precio de los Galaxy S25 partió en el modelo base por 909 euros (128 GB), el S25+ por 1.159 euros (256 GB) y 1.459 euros (256 GB) para el Galaxy S25 Ultra.

35 millones de móviles Galaxy S26

No se ha dado ninguna cifra posible de aumento, aunque por otro lado, según la publicación coreana Maeil Business News, el objetivo de Samsung es vender 35 millones de móviles de la serie Galaxy S26.

Es una cifra que ha dado Samsung en su perspectiva anual para la división móvil de la compañía (MX) para los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, con los posibles Edge y FE a continuación.

El gran objetivo, según 9to5Google, sería alcanzar la cifra de 240 millones de unidades en todo el mundo con la línea completa de móviles que seguirán teniendo a la IA como estandarte frente a la competencia.

El fabricante coreano vendió en la primera mitad de año 22 millones de unidades de los Galaxy S25, con la esperanza de mejorar las cifras de ventas de los sucesores de los Galaxy Z Flip 7 y Z Fold 7, que ambos estarían a punto de alcanzar los 5 millones de unidades a poco de acabar la segunda mitad de año.