Revolución en los lectores de tinta electrónica al estilo Kindle: estos tienen pantallas casi tan rápidas como la de un móvil

Revolución en los lectores de tinta electrónica al estilo Kindle: estos modelos tienen pantallas casi tan rápidas como la de un móvil Dasung

Todos los dispositivos basados en pantallas de tinta electrónica como los Amazon Kindle tienen los mismos problemas, y los usuarios tienen que hacer los mismos sacrificios respecto a una pantalla LCD u OLED convencional.

Por ejemplo, las pantallas de tinta electrónica, por su propia naturaleza, no emiten luz, por lo que es necesario que el fabricante incluya algún tipo de iluminación frontal en el dispositivo para poder leer de noche o en situaciones de baja luminosidad.

Otra desventaja típica de las pantallas de tinta electrónica se encuentra en su baja frecuencia de actualización, lo que las hace poco prácticas para tareas como mostrar vídeos.

La baja frecuencia de actualización también es algo que notamos incluso a la hora de hacer 'scroll' en una página web, por ejemplo. Siempre que algún elemento de la interfaz se mueva rápidamente, veremos una "estela" o un "efecto fantasma" que afecta a la experiencia.

Ahora, el fabricante chino de pantallas de tinta electrónica, Dasung, ha presentado los nuevos "Revolutionary Edition" de los Not-eReader 103 y Not-eReader 078, y como su nombre indica, pueden ser revolucionarios en el sector.

Aunque el nombre de Dasung no es muy conocido, en realidad se trata de uno de los grandes fabricantes de pantallas de tinta electrónica, y ya contaba con productos con una alta frecuencia de actualización como monitores. Ahora, ha usado esta tecnología en dos nuevos dispositivos más portátiles.

Y es que estos dispositivos son los primeros que usan la nueva pantalla de tinta electrónica con una frecuencia de 50 Hz de Dasung, que ofrece una imagen en movimiento mucho más fluida que la de un dispositivo convencional.

Aunque los 50 Hz están un poco por debajo de los 60 Hz que hasta no hace mucho eran habituales en smartphones, y muy por debajo de los 120 Hz que ya se han convertido en el estándar del sector, sigue siendo lo suficientemente rápido como para que mucha gente no note la diferencia.

Una frecuencia de refresco más alta no sólo servirá para ver vídeos en el dispositivo, algo que sinceramente mucha gente no hace; será más importante para obtener una experiencia general más fluida, tanto en el sistema operativo como dentro de apps como navegadores web e incluso en el lector de libros.

Lamentablemente, Dasung aún no ha publicado vídeos de este dispositivo, y sólo algunos medios chinos han podido usar los nuevos dispositivos y los vídeos que han publicado son de baja calidad y no permiten apreciar la verdadera diferencia.

Pero incluso con un vídeo malo, es posible notar una interfaz más fluida a la hora de usar el sistema operativo, que por cierto, está basado en Android. En efecto, esto es básicamente un smartphone que no permite hacer llamadas.

Eso significa que los nuevos lectores de Dasung tienen las ventajas de otros dispositivos que hemos podido probar, como el BOOX Go Color 7, como la instalación de apps de Android de cualquier tipo, lo que permite a su vez usar cualquier plataforma que queramos para nuestros libros.

Los Not-eReader 078 y Not-eReader 103 son muy parecidos, con la principal diferencia en el tamaño de la pantalla (7,8 pulgadas en el 078 y 10,3 pulgadas en el 103); de hecho, ambos cuentan con la misma resolución de 1872 x 1404, diferenciándose únicamente en el tamaño de los puntos.

Ambos dispositivos también contarán con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, lo que indica un precio que posiblemente será bajo, aunque todo dependerá de lo que cueste la pantalla más rápida. Su disponibilidad en España también está en duda, aunque probablemente se podrá comprar en tiendas de importación desde China.