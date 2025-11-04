Si tu ordenador se reinicia cuando pulsas en apagar, no te pasa sólo a ti: Microsoft por fin lo soluciona en Windows 11

Uno de los bugs más conocidos y viejos de Windows por fin tiene solución, aunque únicamente para los usuarios de la última versión del sistema operativo; por algún motivo, Microsoft ha decidido que ahora es el momento de arreglarlo.

Es de noche. Te acabas de dar cuenta de la hora que es después de pasar un rato delante del ordenador. Al pulsar en el menú inicio y en el botón de apagado, te das cuenta de que se ha descargado una actualización para Windows sin que te haya dicho o confirmado nada.

Ya es tarde, así que pulsas en la opción "Actualizar y apagar", para que el sistema se actualice y se apague por sí solo, y así lo tengas todo preparado para mañana. Pero el ordenador no se apaga.

Por algún extraño motivo, Windows tiene un bug que provoca que la opción "Actualizar y apagar" realmente no apague el ordenador, sino que lo reinicie; en otras palabras, esta opción hace lo mismo que "Actualizar y reiniciar" que se encuentra en el mismo menú.

Si te das cuenta, es una molestia; tienes que esperar a que las actualizaciones se instalen y que el ordenador se reinicie, y entonces tienes que pulsar en "Apagar"; esos son varios valiosos minutos de sueño que has perdido.

Pero si no te das cuenta, es incluso peor, porque el ordenador se puede quedar encendido toda la noche, gastando electricidad sin hacer nada; y si es un portátil, te puede gastar toda la batería que tiene y encontrarte con un ordenador "muerto" por la mañana.

La opción "Actualizar y apagar" de Windows que está rota Windows Latest El Androide Libre

Es bien sabido que este problema fue introducido por error con el lanzamiento de Windows 10 hace ya más de diez años, y ha pasado tanto tiempo que la mayoría de los usuarios afectados simplemente lo acepta como una de esas cosas extrañas que tiene Windows.

Tal vez lo más chocante es que, pese a lo conocido que era este bug, hasta ahora Microsoft realmente no ha aceptado que existe; una de las cosas más básicas que puede tener un sistema operativo, apagarse y encenderse, estaba rota en Windows y parecía que nadie en Microsoft se había dado cuenta o le importaba.

Finalmente, la espera ha terminado. La próxima versión de Windows 11 introduce un parche que soluciona este bug y hace que el botón de "Actualizar y apagar" funcione como es debido, apagando el ordenador completamente.

En concreto, Windows 11 25H2 se actualizará a la versión 26200.7019, mientras que Windows 11 24H2 se actualizará a la versión 26100.7019, y ambas versiones tienen el nuevo parche, según revelan en Windows Latest.

Las notas del parche publicadas por Microsoft no explican exactamente qué ocurrió, sólo indicando que el parche "soluciona el problema subyacente que puede provocar que la opción "Actualizar y apagar" no apague realmente el equipo después de la actualización".

El parche está disponible con la actualización opcional KB5067036 que ya está disponible; sin embargo, Microsoft ha confirmado que también se incluirá con la próxima actualización del mes de noviembre para sistemas Windows.

Pero antes de celebrar este lanzamiento y de agradecer a Microsoft que haya dedicado tiempo a este problema, hay que dar una mala noticia: el parche ha sido lanzado únicamente para Windows 11.

Recordemos que este problema fue introducido con Windows 10, y eso significa que los usuarios de este sistema seguirán sufriendo de este error cada vez que tengan que instalar actualizaciones en su ordenador.

Windows 10 llegó al fin de soporte el pasado mes de octubre, lo que implica que ya no recibe actualizaciones de ningún tipo, ni siquiera para solucionar bugs como este.

Esta circunstancia no ha pasado desapercibida, con algunos usuarios preguntándose por qué Microsoft esperó diez años, hasta el fin de soporte de Windows 10, para solucionar el bug únicamente en Windows 11.

En España y el resto de la Unión Europea, Microsoft se ha comprometido a seguir lanzando actualizaciones de seguridad de manera gratuita durante un año más, pero por el momento, no se ha confirmado si este parche cuenta como una "actualización de seguridad" y si llegará en el futuro próximo.