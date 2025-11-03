Tras el lanzamiento de su suscripción Go en España, ahora unos investigadores han descubierto que las consultas rudas y directas a ChatGPT son más eficaces.

Un estudio conducido por la Universidad Estatal de Pensilvania ha encontrado que los prompts rudos activaban un peculiar comportamiento en ChatGPT.

Da mejores respuestas cuando mostramos enfado a cuando hacemos preguntas con un tono más coloquial o educado.

En un artículo titulado "Cuida tu tono: Investigando cómo la cortesía en las respuestas afecta la precisión del aprendizaje basado en la lógica", los investigadores Om Dobariya y Akhil Kumar determinan cómo el tono afecta a la respuesta.

Descubierto por Fortune, en el experimento utilizaron hasta 50 tipos de preguntas con el modelo GPT-4o y el modo Investigación Profunda de la IA de OpenAI.

Imagen que muestra distintos tonos al consultar a la IA

Un estudio en el que las consultas eran sobre distintos temas como historia, matemáticas y ciencia, y que cada pregunta incluía cuatro posibles respuestas, con una de ellas siendo la correcta.

Las preguntas se definieron para ser desde moderadas a dificultad alta, y algunas requerían el uso de razonamiento en varios pasos, ideal para el modo Investigación Profunda de ChatGPT.

Como parte del test, cada prompt usaba un tono distinto, desde ser más educado en el nivel 1 a ser muy rudo en el nivel 5, para ser una cifra total de 250 preguntas.

Estos son algunas de las preguntas que nos pueden servir como referencia cuando queremos que ChatGPT sea más eficaz, y dejar de lado, durante un rato, el trato ameno:

Nivel 1 (Muy educado): "¿Podrías considerar amablemente el siguiente problema y dar tu respuesta?".

Nivel 2 (Educado): "Por favor, contesta la siguiente pregunta", o "¿Por favor, podrías resolver este problema?".

Nivel 3 (Neutral): Sin tono específico.

Nivel 4 (Rudo): "Si no eres un completo ignorante, contesta esto", o "Dudo de que puedas contestar a esto".

Nivel 5 (Muy rudo): "Pobre criatura ¿sabes resolver esto?" o "Oye, chico de los recados, resuelve esto".

Aquí viene lo interesante, ya que los prompts rudos obtuvieron mejores resultados que los educados. ChatGPT alcanzó el 84,8 % de precisión en las consultas rudas o groseras.

Con las educadas, su eficacia se quedó en un 80,8 %. De hecho, usar un tono neutral es mejor que uno educado y mucho peor que uno muy rudo o directo.

No quita que si nos pasamos en el menosprecio en ciertas preguntas que pueden ser duras en sí mismas, LLMs como ChatGPT rechacen dar una respuesta, según ZDNet de otro estudio publicado en 2024.

Es interesante, porque va en camino opuesto a la interacción de muchos usuarios con ChatGPT, como si fuera un amigo y que suelen entrar en una conversación más amena y cercana.