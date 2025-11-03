Los nuevos móviles de Samsung ya tienen fecha y pantallas: así serán los Galaxy S26 y cuándo llegarán a España

Vamos a tener que esperar un poco más para disfrutar de los Galaxy S26; la buena noticia es que va a ser un retraso justificado para mejorar toda la gama y responder a las peticiones de los usuarios.

El medio coreano MoneyToday ha revelado que el próximo evento "Galaxy Unpacked" se celebrará el próximo 25 de febrero de 2026 en San Francisco, California; allí es donde se mostrarán por primera vez los Galaxy S26.

Por lo tanto, el lanzamiento de la nueva gama de smartphones punteros de Samsung está previsto para pocos días después, probablemente para principios del mes de marzo de 2026, aunque esto no ha sido confirmado.

Tradicionalmente, Samsung escoge la segunda mitad del mes de enero, o la primera mitad del mes de febrero como muy tarde, para presentar y lanzar sus dispositivos de referencia, la gama Galaxy S. Tenemos que irnos hasta el Galaxy S20 para encontrar un lanzamiento tan tardío.

De esta manera, se confirma el rumor de que Samsung estaba pensando seriamente en retrasar el lanzamiento de la gama Galaxy S26, como resultado de los cambios que ha aplicado a todos los dispositivos en respuesta a las críticas.

Esto incluye dar marcha atrás a la sorprendente decisión original de renovar toda la gama Galaxy S26, que iba a estar compuesta de un nuevo Galaxy S26 Pro junto con el Galaxy S26 Edge y el Galaxy S26 Ultra.

Sin embargo, las bajas ventas del Galaxy S25 Edge y de los móviles ultrafinos en general han obligado a los ejecutivos de Samsung a recuperar los Galaxy S26 y Galaxy S26+ que fueron cancelados originalmente. El Galaxy S26 Edge no habría muerto, pero sería lanzado aparte.

La última filtración publicada hoy, que muestra cómo serán las pantallas de los nuevos Galaxy S26, confirma la composición de toda la gama y los cambios de diseño que traerán respecto a los Galaxy S25.

Cristales protectores de las pantallas de los Samsung Galaxy S26 @UniverseIce | X El Androide Libre

La fotografía de los cristales protectores de las pantallas de los Galaxy S26 muestran que Samsung sigue apostando por las esquinas redondeadas, incluso en el Galaxy S26 Ultra.

Recordemos que los Ultra han apostado por un diseño más rectangular como sucesores de los Note que son, pero que en las últimas generaciones han ido perdiendo esta característica; la filtración confirma que las esquinas del Galaxy S26 Ultra serán redondeadas como las del resto de dispositivos.

Hablando del resto, la foto filtrada también confirma la vuelta del Galaxy S26 básico y del Galaxy S26+ (o S26 Plus), con la misma diferencia de tamaño que la generación actual.

Aunque el caso del Galaxy S26 probablemente será un simple cambio de nombre respecto al Galaxy S26 Pro, el desarrollo del Galaxy S26+ no ha dado inicio hasta hace relativamente poco, lo que a su vez implica que la producción arrancará más tarde, obligando al retraso en el lanzamiento.

Estos dispositivos también usarán el nuevo procesador de Samsung, el Exynos 2600, y por lo tanto, serían los primeros con un chip fabricado en 2 nm; las filtraciones apuntan a que estaría a la altura, o incluso podría superar, al nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, aunque eso dependerá de la configuración final.