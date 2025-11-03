Adiós a recargar el móvil cada día: Xiaomi prepara un nuevo móvil asequible con una capacidad de 9.000 mAh

Estamos a las puertas de una revolución en lo que respecta a las baterías de los móviles. Gracias a la llegada de nuevas tecnologías y materiales como el silicio y el carbono, la barrera de los 7.000 mAh ya se ha roto con creces.

Aunque en España aún no hemos recibido estas baterías "milagrosas", en China ya están experimentando para dar el siguiente salto en capacidad; y Xiaomi pretende ser la pionera en este aspecto, con su nuevo Redmi Turbo 5.

La última filtración publicada por Digital Chat Station afirma que este nuevo dispositivo de la marca de Xiaomi tendrá una enorme batería de 9.000 mAh que permitirá usar el móvil durante varios días sin problemas.

9.000 mAh es una cifra que realmente no es tan sorprendente por sí sola; al fin y al cabo, ya existen smartphones rugerizados con baterías de más de 10.000 mAh. Por ejemplo, el Doogee V30 que pudimos probar tiene una batería de 10.800 mAh para alcanzar hasta 5 días de uso convencional.

Sin embargo, esos dispositivos son muy gruesos porque sus baterías alojan varias celdas, así que de manera efectiva, es como tener una batería externa conectada a nuestro móvil; son productos dirigidos a profesionales o entusiastas que puedan ignorar las molestias de tamaño y peso.

En cambio, el Redmi Turbo 5 será un smartphone convencional con el grosor habitual hoy en día, porque su batería está compuesta de una única celda, pero con una densidad increíble gracias a estar fabricada en silicio.

La filtración afirma que, después de mucho trabajo de I+D, Xiaomi ha conseguido crear una batería de 9.000 mAh que está lista para la producción en masa; además, ya está realizando las primeras pruebas a una batería de 10.000 mAh para el futuro.

Tal vez lo más chocante es que los rumores afirman que Xiaomi no estrenará esta batería revolucionaria en el próximo Xiaomi 17 Ultra o en otro dispositivo puntero, sino que va a elegir un producto relativamente asequible de la marca Redmi.

Lo cierto es que Redmi ha cambiado mucho en el último año, y ya no es la "marca de bajo coste" que simplemente reutilizaba los móviles de Xiaomi con un lavado de cara. Sus últimos dispositivos, como el Redmi K90 Pro Max, consiguen competir contra los Xiaomi con su propia propuesta.

En ese contexto, tiene sentido que Redmi sea la encargada de estrenar esta nueva batería de 9.000 mAh, en un Redmi Turbo 5 que no será el modelo más puntero de la marca, pero sí uno de los más interesantes por su relación características/precio.

Se espera que el Redmi Turbo 5 esté basado en el procesador Dimensity 8500 Ultra de MediaTek, y que, además de una batería gigante, cuente con una carga rápida de 100 W, lo cual seguramente será necesario para recuperar carga sin tener que esperar demasiado.

El Redmi Turbo 5 será lanzado a principios del 2026, por lo que el año puede empezar fuerte en lo que respecta a baterías de móviles. Lamentablemente, el hecho de que esta batería use una única celda puede ser lo que evite su lanzamiento en España por el momento, por la reglamentación europea.