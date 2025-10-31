Samsung lo vuelve a hacer: es la marca de smartphones más vendida en todo el mundo durante el tercer trimestre

Parece mentira que hayan pasado ya casi dos años desde que Samsung perdiese el liderazgo del mercado de smartphones; Apple consiguió convertirse en la nueva reina, si bien de manera fugaz y temporal.

Porque desde entonces, Samsung ha revivido. Gracias a grandes éxitos como el Galaxy S24, la compañía pudo recuperar la primera posición mundial, y desde entonces ha sido difícil quitarla de ahí, como puede atestiguar Apple.

Ahora, Omdia ha publicado su informe de distribución de smartphones globales del tercer trimestre del 2025 (Q3 2025) y la historia se repite: Samsung primera, y Apple segunda; pero tras esta conclusión tan simple, hay una historia notable.

Como es lo habitual, no estamos ante datos concretos de ventas de smartphones, sino de dispositivos distribuidos; al fin y al cabo, las tiendas no suelen compartir los datos reales de ventas. Por lo tanto, hay que coger este informe con pinzas, como cualquier otro, ya que no tiene en cuenta aspectos como los dispositivos en stock y en almacenes.

Sin embargo, eso no quita que la victoria de Samsung sea incontestable. Según Omdia, entre los meses de julio y septiembre Samsung controló un 19% del mercado con la distribución de 60,6 millones de unidades.

Esto supone un crecimiento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior, que los analistas justifican en dos factores: las sorprendentes ventas de los nuevos plegables de Samsung y el gran rendimiento de las gamas más bajas.

Samsung Galaxy Z Fold 7 (izqda) y Samsung Galaxy Z Flip 7 (dcha). Chema Flores Omicrono

Por una parte, los nuevos Galaxy Z Fold 7 y Flip 7 han tenido mucho éxito en varios mercados, hasta el punto de que han superado las expectativas de la propia Samsung; algo que hasta no hace mucho parecía impensable con los smartphones plegables.

Este éxito no es casualidad, por supuesto. Esta es la mejor generación de plegables de Samsung que hemos visto en muchos años, por la gran cantidad de novedades que traen y por el atractivo que supone Galaxy AI frente a otras alternativas de inteligencia artificial en el móvil.

Los analistas también mencionan dos dispositivos igual de importantes: el Galaxy A07 y el Galaxy A17, dos modelos "de entrada" que han sido renovados este 2025 y que han tenido un gran impacto en las ventas de Samsung pese a haber sido lanzados en agosto y septiembre respectivamente.

No es ningún secreto que Samsung tiene mucho éxito en las gamas más bajas, gracias a su imagen de marca obtenida con los modelos de gama alta como los Galaxy S25.

Siendo sinceros, Apple tiene la desventaja de haber lanzado el iPhone 17 a mediados de septiembre, por lo que sus nuevos dispositivos no han podido afectar mucho a las cifras de ventas.

iPhone 17 Chema Flores Omicrono

Es de esperar que las cifras del cuarto trimestre del año se muestren más favorables para la manzana, especialmente porque los analistas afirman que el iPhone 17 "ha sobrepasado las expectativas" que tenían.

Lo mismo podemos decir de Xiaomi, que se mantiene prácticamente igual que el año pasado, pero porque el Xiaomi 17 aún no ha hecho acto de presencia en estos análisis del tercer trimestre del año.

Por último, sigue sorprendiendo el brutal crecimiento de Transsion, que se ha convertido en el cuarto fabricante del mercado gracias a dispositivos principalmente pensados para países en vías de desarrollo pero que ya se está expandiendo a mercados establecidos como el español.