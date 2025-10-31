El Galaxy Edge no ha muerto: Samsung sigue apostando por los smartphones ultrafinos con un nuevo rival del iPhone Air

Las primeras filtraciones de la gama Galaxy S26 apuntaban a un gran cambio: el Galaxy S25 básico y el Galaxy S25+ no iban a tener sucesores, siendo sustituidos por un Galaxy S26 Pro y un Galaxy S26 Edge, este último para sumarse a la moda de los móviles finos.

Sin embargo, desde entonces ha llovido mucho, y Samsung ha cambiado de táctica tras ver la opinión de los usuarios, y especialmente, las ventas del Galaxy S25 Edge en particular y de los smartphones finos en general

Hasta Apple está teniendo problemas para convencer a su legión de fanáticos de que se compren el iPhone Air, que sólo está teniendo éxito en China; de la misma manera, Samsung ha limitado mucho la producción del Edge en cuanto vio las primeras cifras de ventas.

Por todo esto, este mismo mes se filtró que Samsung había cancelado el Galaxy S26 Edge. Sin embargo, eso no significa que el experimento de los móviles ultrafinos se haya terminado; de hecho, las compañías siguen convencidas de que el futuro de la industria pasa por reducir aún más el grosor de los dispositivos.

Tal vez por eso, la última filtración afirma que Samsung ahora está trabajando en un nuevo smartphone fino, que ha recibido el nombre código de "More Slim", "Más fino" en inglés.

En este caso, el contexto es importante. El Galaxy S25 Edge recibió el nombre código "Slim", así que la intención de Samsung es clara: crear un smartphone incluso más fino que uno que ya se encuentra entre los más finos del mercado.

Imagen renderizada del Galaxy S26 Edge Android Headlines El Androide Libre

Hay que aclarar que este no es el Galaxy S26 Edge; ese smartphone ha sido cancelado y sustituido por el Galaxy S26+, algo que puede suponer un retraso en el lanzamiento de la gama hasta el próximo mes de marzo.

Sabemos que este no es el Galaxy S26 Edge porque su desarrollo ha arrancado mucho más tarde de lo que sería necesario para incluirlo en el lanzamiento de los Galaxy S26, incluso teniendo en cuenta el mencionado retraso en la producción.

Sumado a esto, Samsung ha continuado el desarrollo de software del Galaxy S26 Edge, pese a haber cancelado el dispositivo de manera interna; en otras palabras, Samsung no ha abandonado la idea de lanzar un nuevo dispositivo fino y de ahí que no haya parado el desarrollo de software de un producto supuestamente "muerto".

Según la filtración publicada en X por el usuario @SPYGO19726, el objetivo de Samsung es crear un smartphone con un grosor menor de 5,56 mm, por lo que no sólo sería más fino que el Galaxy S25 Edge (5,8 mm), sino que más importante, sería más fino que el iPhone Air y sus 5,6 mm.

Samsung Galaxy S25 Edge y iPhone Air. C.F. El Androide Libre

Por lo tanto, la motivación de Samsung está clara: no quiere dejar que Apple le adelante en cuestión de smartphones finos, especialmente cuando fue la pionera en este subsector y la que ha iniciado la tendencia que ahora siguen los fabricantes chinos.

En lo que respecta al dispositivo en sí, estaría basado en una pantalla AMOLED LTPO de 6,6 pulgadas, y usaría el procesador Exynos 2600 de Samsung, igual que todos o algunos de los modelos de la futura gama Galaxy S26.

La batería fue uno de los aspectos más criticados del Galaxy S25 Edge, y por eso, Samsung pretende dar un salto importante, con una capacidad de 4.300 mAh como mínimo, aunque aún estaría trabajando para mejorarla más.

De la misma manera, este "revivido" Galaxy S26 Edge contaría con una cámara principal de 50 Mpx acompañada de un gran angular también de 50 Mpx, con la posibilidad de integrar un teleobjetivo como opción por primera vez en smartphones ultrafinos.