Buscar en Google cambia para siempre en Chrome con el botón de Nano Banana: el paso a un navegador centrado en IA

Nano Banana ha sido capaz de llevar a Gemini a unas cifras de uso que han sobrepasado las mejores expectativas que dio Sundar Pichai a principios de año. Ahora se integraría con Deep Search en Chrome.

El navegador de Google está probando dos nuevos botones justo debajo del campo de búsqueda: Nano Banana y Deep Research.

El primero ha sido descubierto por Windows Report, en una actualización a Chrome Canary como el siguiente paso para convertir Chrome en un navegador centrado en IA.

No es para nada casual después de las embestidas de ChatGPT Atlas de OpenAI de la semana pasada y la llegada de Comet de Perplexity a Windows el mes pasado.

Los dos botones nuevos de Chrome aparecen en una nueva pestaña justo debajo del "Pregunta a Google", y en que aparece con el botón Modo IA que se lanzó hace bien poco en España.

Los dos botones de Nano Banana y Deep Research en Chrome Android Authority

Al pulsar Nano Banana emerge automáticamente el prompt "Crea una imagen de..." en la caja de búsqueda para dar una acceso directo al flujo de ediciones de imágenes de Gemini 2.5 Flash Image.

Esta experiencia está comenzando a ser tan común, que incluso Adobe la ha llevado a Firefly para que, después de generar una imagen con Firefly Imagen 5, se pase a la edición de Nano Banana.

Deep Research, en cambio, introduce el prompt "Ayúdame a investigar..." para consultas más complejas como "busca los tres mejores hoteles con vistas al mar en Calpe".

El cajón de búsqueda de Google, según Android Authority, va directo a transformarse en un centro creativo y de productividad. Y quién sabe lo que tardaría Google en llevarlo al widget de Android.

Cómo activarlo en Chrome

Se puede activar esta nueva experiencia, que de momento está en Chrome Canary, con el flag #ntp-next-features, aunque también con #ntp-composebox y #ntp-realbox-next conjuntamente.

Se desconoce cuándo Google tiene planteado lanzar los dos botones en Chrome, pero parece que estaría a la vuelta de la esquina según el desarrollo en el que se encuentran ambos.

Las flags para activar los dos botones en Chrome Canary Android Authority

Lo único que se recomienda es esperar para usar diariamente los botones de Nano Banana y Deep Research, ya que Canary suele ser actualizado directamente y se podrían desactivar.

Un movimiento que va a la par de la rapidez que se ha dado OpenAI en lanzar ChatGPT Atlas y la llegada de Comet de Perplexity, u otros navegadores que están apostando por la IA agéntica.

Una transformación total a la navegación web en la que para muchas de las acciones que solemos hacer se encargará un agente IA mientras hacemos otra tarea en el PC.