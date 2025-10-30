Samsung lanza su navegador para Windows con Galaxy AI tras los anuncios de ChatGPT Atlas y Comet de Perplexity

Después de presentar su visor Galaxy XR y anunciar que llegarán dos gafas inteligentes con inteligencia artificial, Samsung ha anunciado la beta de su navegador web para Windows.

El fabricante coreano ha incluido las funciones más básicas de Galaxy AI como base para ir edificando un navegador que se acerque a la experiencia de ChatGPT Atlas de OpenAI.

Samsung lo describe como un navegador "diseñado para el futuro de la IA ambiental" y deja claro que no solamente se quedará en esta primera ristra de funciones de Galaxy AI que llegan a Samsung Internet para Windows.

Una de las primeras es Browsing Assistant, que se encarga del resumen y la traducción de la página web que estemos visitando.

Aparte de Galaxy AI, Samsung Internet es un navegador muy funcional que lleva años en Android, ya que se lanzó por primera vez en 2012, junto con el Samsung Galaxy S3 como el predeterminado de los Galaxy.

Samsung Internet Samsung

Incluye soporte a marcadores, historial y sincronización de contraseñas en todo dispositivo en el que esté instalado. También incluye un panel de privacidad para revisar rastreadores y más.

Ofrece la posibilidad de bloquear anuncios, y al estar basado en Chromium, como sucede con la gran parte de los navegadores más modernos, da soporte a extensiones.

Samsung Internet, y aunque Chrome sigue siendo el navegador más usado en Android, es el favorito de muchos usuarios, sobre todo por los propietarios de móviles Galaxy que buscaron otra alternativa al de Google.

Ya en 2023, según 9to5Google, Samsung lanzó su navegador para escritorio, aunque lo retiró de forma silenciosa en los primeros meses de 2024.

Aunque ahora tiene más sentido, sobre todo si lo dota de funciones de inteligencia artificial como la IA agéntica que está siendo otra de las tendencias actuales para que la IA navegue por el usuario.

Samsung Internet llegará a los PCs con Windows en su versión beta a partir de hoy mismo en Estados Unidos y Corea, para que próximamente se amplíe su disponibilidad a más regiones y el lanzamiento de la versión estable.

El fabricante coreano tendrá que trabajar raudo si no quiere quedarse atrás ante los nuevos navegadores con agentes IA que incorporan al chatbot en el panel lateral, como sucede con Comet, el navegador de Perplexity.

O el mismo Atlas con ChatGPT, que fue anunciado por OpenAI la semana pasada para ofrecer una experiencia más intuitiva basada en la inteligencia artificial generativa.