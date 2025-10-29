Así podría haber sido el Pixel: el smartphone modular de Google se vuelve viral en TikTok, 10 años después de su fin

Los lectores más veteranos de El Androide Libre puede que se acuerden de Project Ara, un concepto de smartphone modular que permitía la personalización extrema, literalmente, cambiando los componentes a nuestro gusto.

Nacido inicialmente bajo el paraguas de Motorola, Project Ara pasó a ser un proyecto de Google después de la venta de sus activos relacionados con los smartphones; y por momentos, parecía que había encontrado su lugar.

Lamentablemente, aquellas ilusiones terminaron en nada; después de un par de actualizaciones esperanzadoras, Project Ara fue cancelado en septiembre de 2016; apenas un mes después, Google lanzó su primer smartphone de la marca Pixel.

Hay una línea temporal en la que, en vez del Pixel, Google apostó por Project Ara y terminó lanzando un smartphone modular, pero no estamos en ella. Motorola terminó siendo vendida de nuevo, esta vez a Lenovo, y desde entonces se ha sabido poco del proyecto.

Por eso, es una gran sorpresa que Project Ara no sólo haya vuelto, sino que haya generado un cierto revuelo. De alguna manera, el usuario de TikTok "Racoondetectionsquad" ha conseguido acceso a tres unidades de Project Ara.

Estos smartphones son claramente prototipos que aún no estaban cercanos a una posible versión comercial, y son similares a los que Google y Motorola ya mostraron al público; pero es la primera vez que los vemos "en la vida real", fuera de contenido promocional.

En los vídeos e imágenes publicados por el usuario, podemos ver Project Ara como nunca lo habíamos visto, como un smartphone real, uno que lo podría haber cambiado todo si hubiese llegado al mercado.

La idea de Project Ara era revolucionaria. La mayoría de los componentes del móvil se podían intercambiar, permitiendo un nivel de personalización que ningún otro smartphone ha conseguido.

Para ello, los ingenieros usaron un sistema basado en módulos que podían ser insertados en zonas concretas en la parte trasera del dispositivo. De esta manera, por ejemplo, si queríamos una cámara teleobjetivo en vez de un gran angular, sólo teníamos que cambiar una por otra.

De la misma manera, también era posible aumentar la batería disponible, añadiendo pequeños módulos a la batería principal para obtener una mayor capacidad. Otro módulo añadía un altavoz más grande, mejorando las capacidades multimedia del dispositivo.

Google project "ARA" 2015 - prototype Smartphone with interchangeable modules on the back: cameras, power bank, Bluetooth, speaker, etc. This prototype integrates a battery into the chassis in addition to the removable one. It runs on Android NMR (7.1.1 with prototype and engineering test applications).

Además de personalizar el móvil, este sistema permitía mejorarlo con el paso del tiempo; la idea era que los fabricantes iban a poder lanzar nuevos módulos, por ejemplo, con nuevos sensores de cámara o con nuevas funciones.

Los vídeos de TikTok muestran que los módulos se podían quitar con una función integrada en Android, o bien era posible pulsar el eyector físico usando la misma herramienta para quitar la tarjeta SIM de un móvil.

La idea de un smartphone modular no está completamente muerta. Algunos dispositivos como el FairPhone están diseñados para cambiar sus piezas fácilmente, y varios fabricantes han registrado patentes de móviles modulares, incluyendo Xiaomi.

La propia Google llegó a patentar nuevos móviles modulares en el 2019, dando esperanzas a la vuelta de Project Ara, pero desde entonces, la compañía no ha dado más pistas sobre este desarrollo.