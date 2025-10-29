Nothing lanza el Phone (3a) Lite, su móvil más barato hasta la fecha: buen diseño y experiencia de uso por 239 €

Nothing revienta el mercado de los teléfonos móviles baratos. La compañía británica ha presentado el nuevo Phone (3a) Lite que desembarca en el mercado español desde 239 euros, lo que supone el precio más bajo para sus teléfonos al margen de CMF. Es incluso más barato que el CMF Phone 2 Pro que salió en mayo.

Lo hace sin embargo con una propuesta, sobre el papel, mucho más interesante.

A diferencia de los móviles de CMF, los teléfonos de Nothing apuestan por una cubierta transparente trasera que deja ver parte de la arquitectura de su circuitería, un diseño cuidado y la interfaz Glyph que sirve para notificaciones silenciosas.

Este Phone (3a) Lite acerca así la inconfundible, y ya icónica, experiencia de Nothing a un público mayor al llevar las condiciones de sus móviles superiores en la menor gama de precio posible.

Un diseño referente

Pese a su juventud, Nothing ha sabido no sólo hacerse un hueco en el mercado, sino hacerlo con una identidad propia. Se aleja de teléfonos clónicos y ya son varias las empresas del sector que están replicando algunos de sus elementos de diseño.

En esta ocasión el Phone (3a) Lite tiene un estilo más discreto que los Phone (3a) y Phone (3a) Pro lanzados en marzo. Aún así, derrocha personalidad.

Nothing Phone (3a) Lite Nothing El Androide Libre

Reinventa su característico diseño transparente para llevar esa sensación de cuidada elaboración a un móvil de gama de entrada. Lo hace con acabados de alta calidad, texturas detalladas que no son propias de su categoría y con gran resistencia.

Dispone de resistencia al polvo y al agua con certificación IP54 y está diseñado con una estructura interna de aluminio que refuerza el dispositivo para lograr una mayor durabilidad.

No renuncia a la interfaz Glyph característica de los móviles Nothing, aunque lo hace con una pequeña variación. Una nueva interfaz denominada Glyph Light.

Se trata de una evolución del llamativo sistema de notificaciones de la compañía, que en esta ocasión es mucho más discreto, pues se trata de una pequeña luz en la parte inferior.

Aún así, esta Glyph Light incorpora funciones muy apreciadas como Flip to Glyph para recibir notificaciones en silencio, notificaciones Esenciales para tus contactos más importantes o el temporizador de cámara para las fotos en grupo.

Nothing Phone (3a) Lite Nothing El Androide Libre

Además, permite personalizar las secuencias de luz para llamadas y contactos, que —junto a los tonos de llamada característicos de Nothing— hacen que Glyph Light sea minimalista e inconfundible.

En la parte frontal dispone de una enorme pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas, con un brillo máximo HDR de 3.000 nits con colores vibrantes y precisos.

El panel dispone de una tasa de refresco adaptable de 120 Hz que facilita la experiencia y la fluidez en el uso.

Rendimiento y cámaras

Uno de los lugares donde cabe esperar recortes en los teléfonos en esta gama de precios es en su potencia y capacidades fotográficas, pero aquí Nothing logra una propuesta muy interesante.

Por un lado apuesta por el MediaTek Dimensity 7300 Pro, un procesador de 4 nanómetros fabricado por TSMC muy equilibrado y que asegura estabilidad y rendimiento con un buen sistema de refrigeración.

Le acompaña 8 GB de RAM (hasta 8 GB adicionales virtuales) con la idea de garantizar multitarea y capacidades superiores a su gama.

Esta potencia le permite asegurar la experiencia minimalista de su sistema operativo. Llega con Nothing OS 3.5, basado en Android 15. Diseñada para ofrecer personalización funcional y una navegación fluida.

Nothing Phone (3a) Lite Nothing El Androide Libre

Entre sus funciones destaca smart drawer, que organiza automáticamente las aplicaciones, o Essential Space, que integra herramientas IA incluso sin conexión a internet.

Nothing se compromete a ofrecer tres años de actualizaciones principales de Android y seis años de parches de seguridad. Además, Nothing OS 4.0 llegará a Phone (3a) Lite a comienzos de 2026.

Con respecto al almacenamiento podemos ir justos con los 128 GB de la versión de entrada, aunque por 40 euros más (279 €) dispondremos de 256 GB. Eso sí, Nothing apuesta por compatibilidad de tarjetas microSD de hasta 2 TB para ofrecer más flexibilidad.

La incorporación del espacio para la tarjeta no le impide recortar en batería, pues monta un modelo de 5.000 mAh con los que promete casi dos días de uso mixto.

Dispone de carga rápida de 33W, con lo que en unos 20 minutos se podrá tener cargado al 50%.

Con respecto a las cámaras, el Nothing Phone (3a) Lite dispone de una configuración de tres cámaras traseras con un sensor principal de 50 megapíxeles, mientras que apuesta por una cámara frontal de 16 megapíxeles.

La cámara principal se trata de un sensor Samsung con estabilización óptica y apertura de F/1.88. Con ella Nothing promete capturar imágenes equilibradas, luminosas y llenas de realismo con el tratamiento fiel de imagen que caracteriza a la compañía.

Nothing Phone (3a) Lite Nothing El Androide Libre

El tamaño de sensor le permite captar un 64% más de luz que las cámaras que suelen disponer los teléfonos de su gama de precio, con lo que también promete buen rendimiento con baja iluminación.

Graba vídeo 4K a hasta 30 fps y cámara lenta 1080p a 120 fps, para que los creadores de contenido de YouTube y TikTok sin sacrificar la calidad. Cuenta además con un sistema de grabación antivibraciones para hacer más fluidas las tomas.

A esta cámara principal le acompaña una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles con casi 120 grados de cobertura de imagen, y una cámara macro de 2 megapíxeles para llevar la versatilidad esencial. No tendremos zoom óptico y para eso habrá que saltar de gama.

La cámara frontal está pensada para selfies, vlogs y videollamadas, por lo que monta un sensor de 16 megapíxeles optimizados para una captura nítida y equilibrada.

Precio y disponibilidad

Con estas características y diseño, Nothing pone la guinda con un precio rompedor que parte de los 239 € para la versión más accesible.

En concreto, el Phone (3a) Lite está disponible en una versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 239 €, mientras que sube hasta los 279 € con 8 GB de RAM y 256 GBde almacenamiento.

En cualquier caso hay que tener en cuenta que, en esta ocasión, el teléfono dispone de compatibilidad con tarjeta microSD, con lo que ir a la versión más barata puede ser buena opción.

Con respecto a los colores, el Phone (3a) Lite replica a sus hermanos mayores, estando en dos versiones: blanca o negra. Las dos disponibles desde hoy miércoles en España.