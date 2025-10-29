Adiós a las IPTV para ver el fútbol pirata: tras los bloqueos masivos de páginas, quieren identificar a los usuarios

Si la polémica por los bloqueos masivos de páginas web que cada fin de semana se dan en España coincidiendo con cada jornada de fútbol parecía pequeña, eso no es nada en comparación con lo que puede estar a punto de llegar.

Y es que, lejos de echarse atrás, LaLiga ahora quiere aumentar los bloqueos, expandirlos a nivel europeo, e incluso identificar a los usuarios de servicios ilegales; esas son las reclamaciones de una carta dirigida a altos cargos de la Comisión Europea.

La justificación tras semejantes medidas estaría en que, según LaLiga, las medidas adoptadas hasta ahora para la lucha contra la piratería no están dando resultado; y en palabras de Javier Tebas, "la piratería es la mayor amenaza del deporte ahora mismo".

Por eso, LaLiga propone que básicamente no haya ningún impedimento para que los propietarios de los derechos puedan eliminar y bloquear contenido de Internet según consideren necesario, declarándolos "denunciantes de confianza" y por lo tanto, sin tener que pasar por los pasos legales y jurídicos actuales.

Si esto es familiar, es porque LaLiga quiere adoptar el llamado Piracy Shield, un sistema implementado en Italia que no sólo otorga este poder a los propietarios de los derechos del fútbol, sino también inmunidad completa por su posible abuso.

El Piracy Shield fue diseñado por la Liga Calcio e implementado tal cual por el regulador de telecomunicaciones con la aprobación de la cámara alta italiana. Obliga a los operadores del país a realizar bloqueos dinámicos sobre direcciones IP que, según los propietarios, ofrecen acceso gratis a partidos de fútbol.

Los bloqueos deben realizarse en un plazo máximo de 30 minutos, a riesgo de sufrir cuantiosas multas; LaLiga afirma que, además de las operadoras, este requisito también debe aplicarse a intermediarios de servicios en la nube como Cloudflare, que se ha convertido en su mayor 'némesis' durante los bloqueos masivos.

Servidor Pexels El Androide Libre

Desde la adopción del Piracy Shield en Italia, el sistema ha recibido serias críticas, incluso desde el propio regulador, y ha sufrido importantes problemas, como cuando el servicio Google Drive fue bloqueado a escala nacional por un "error" de uno de los propietarios de los derechos.

Aquel bloqueo masivo, que tardó días en resolverse, puso en evidencia el gran problema de un sistema como Piracy Shield. Debido a la necesidad de bloquear las direcciones IP de manera inmediata, a riesgo de recibir multas, las operadoras no pueden comprobar si realmente llevan a contenido pirata.

Ese es el motivo por el que Piracy Shield ha sido acusado de "pisotear derechos fundamentales", y de sufrir los mismos problemas que el bloqueo de LaLiga, es decir, que páginas y servicios legales que comparten la misma dirección IP también son bloqueados sin posibilidad de reclamación.

Pese a todo, la carta de LaLiga no contempla este tipo de problemas, prefiriendo quejarse de que las pérdidas anuales estimadas por la piratería ascienden a entre 600 y 700 millones de euros al año, según datos de la organización.

Por eso, parece que LaLiga considera que PiracyShield se queda corto, y también reclama que los intermediarios de Internet lleven un registro de usuarios de servicios piratas; además de servicios como Cloudflare, la organización menciona servicios de VPN que protegen la privacidad de sus usuarios cifrando la conexión.

LaLiga no ha explicado exactamente qué es lo que haría con este registro de usuarios, sólo que serviría para saber quién está detrás de un "mal uso de estas herramientas", pero la posibilidad de enviar multas a los usuarios está clara.

No en vano, LaLiga ya ha enviado "multas" a los usuarios, en forma de reclamaciones de dinero por haber accedido a servidores en los que se alojaban servicios de IPTV piratas, pese a que en España no es ilegal el uso de estos servicios, al menos por el momento.