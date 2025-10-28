Los Pixel van a cambiar para siempre: Google por fin va a traer de vuelta los paquetes de temas personalizados

Una de las principales razones por las que comprarse uno de los nuevos Pixel 10 es para recibir actualizaciones directas de Google antes que nadie; y esto va a quedar patente con la próxima actualización de noviembre.

Como ya viene siendo habitual todos los meses, Google está preparando un "Pixel Drop", una gran actualización con varias novedades dirigidas a los usuarios de dispositivos Pixel; y la de noviembre ya se ha filtrado, gracias al grupo de Telegram MysticLeaks.

Esta filtración revela que Google por fin va a recuperar una de las características que antes eran únicas de los móviles Android, pero que desaparecieron de la noche a la mañana: hablamos de los paquetes de temas.

Android siempre ha sido un sistema muy personalizable en comparación con su gran rival, iOS; los usuarios han podido modificar todos los aspectos del sistema operativo a su gusto. Lamentablemente, poco a poco el sistema se ha ido cerrando y limitando esta capacidad de personalización.

El lanzamiento de Material You, que permite cambiar aspectos como el color de los iconos y los menús, no fue suficiente para recuperar ese nivel de personalización; pero puede que la nueva función que llegará a los Pixel lo consiga.

Los nuevos paquetes de temas incluirán todo lo necesario para cambiar el aspecto visual del sistema operativo con sólo pulsar un botón, en vez de cambiar cada elemento por separado.

Los primeros paquetes de temas estarán disponibles con el próximo Pixel Drop de noviembre, y Google ha decidido estrenarlos con contenido patrocinado; en concreto, los primeros temas están basados en la próxima película de Disney, Wicked: For Good.

Primeros paquetes de temas para Pixel MysticLeaks El Androide Libre

Aunque pueda parecer algo decepcionante que una función tan esperada haya sido retrasada para coincidir con el estreno de una película, al menos esto significa que pronto podremos instalar paquetes de temas para personalizar nuestro smartphone a nuestro gusto.

Aunque los paquetes de Wicked se podrán descargar directamente desde la sección de personalización, las filtraciones apuntan a que los paquetes de temas estarán disponibles a través de la Google Play Store, donde se podrán descargar como una app; estos temas incluirán combinaciones de colores únicas, fondos de pantalla exclusivos, iconos para las apps, gifs animados, e incluso sonidos.

Junto con los paquetes de temas, el Pixel Drop de noviembre introducirá una novedad muy interesante: la posibilidad de crear animaciones a partir de una imagen usando inteligencia artificial.

Función para animar imágenes en Pixel Studio MysticLeaks El Androide Libre

Los usuarios serán capaces de aportar cualquier imagen o fotografía, y la inteligencia artificial creará vídeos cortos animados; es una función que ya hemos visto en otras plataformas como Grok y además de con fotografías también funciona con imágenes generadas por Pixel Studio.

Por último, Google sigue trabajando para mejorar la función de Contactos VIP que introdujo este pasado verano; con la próxima actualización, será posible dar más prioridad a los contactos que hayamos marcado como "VIPs" o importantes.

De esta manera, los mensajes de WhatsApp y Google Mensajes que recibamos de estos usuarios VIP serán destacados dentro de las notificaciones en color amarillo y aparecerán por encima del resto, mostrando la foto del contacto para dejar claro quién nos está hablando.