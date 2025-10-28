Claude, la IA que reta a ChatGPT, cambia Microsoft Excel para siempre: analiza, modifica y crea nuevas hojas

Estas dos semanas pasadas llegaron muchas novedades a Claude, la IA que busca su sitio en un panorama actual en el que ChatGPT sigue siendo el protagonista seguido de cerca por Gemini. Ahora abre una lista de espera para Claude for Excel.

Según una investigación hecha por Acuity Training, dos terceras partes de los trabajadores de oficina usan Excel al menos una hora al día, mientras que un tercio del tiempo total se usa en Excel.

Ahora Anthropic quiere introducir su modelo de IA en los flujos de trabajo de millones de personas para tener a Claude en la barra lateral de Microsoft Excel.

Desde ahí podrá leer, analizar, modificar y crear nuevas hojas de cálculo según el anuncio hecho por Anthropic: "Claude escucha con cuidado, sigue instrucciones de forma precisa y razona problemas complejos".

Lo mejor de todo es que los usuarios de Excel serán capaces de preguntar a la IA de Anthropic sobre hojas de cálculo y fórmulas específicas con "citas a nivel de celda para que puedas verificar la lógica".

Los usuarios podrán depurar y corregir errores y crear borradores desde cero o rellenar plantillas actuales con nuevos datos mientras se mantienen las fórmulas y la estructura.

Lo siguiente en llegar serían las tablas dinámicas y validación de datos, o macros y VBA (lenguaje de programación de Microsoft para Excel) como parte de "capacidades avanzadas de Excel", aunque Anthropic ha dicho que está trabajando en esas funcionalidades.

Anthropic avisa que Claude podría cometer errores, así que se recomienda revisar los cambios antes de finalizarlos, sobre todo de cara a entregas orientadas al cliente.

La vista previa inicial de Claude for Excel será para 1.000 usuarios de las suscripciones Max, Team y Enterprise. Se ampliará gradualmente a medida que se genere la confianza necesaria en la vista previa limitada.

Un gran salto en la productividad, sobre todo para el uso de fórmulas complejas que permitan recoger datos de distintas columnas de varias hojas para llevarlos a una.

Aparte del nuevo modelo Haiku y las "Skills", Anthropic anunció ayer, según The Register, una serie de nuevos conectores a información financiera para dar acceso a Claude a datos en tiempo real.

Lo que permite acceder a datos en vivo a través de LSEG, al igual que Moody's y MT Newswires. Ya a primeros de este mes lanzó media docena de Agent Skills para tareas financieras que realizan comparaciones de compañías, modelos de flujo de caja descontado y análisis de ganancias.

Desde el FAQ de Claude se puede leer: "Reconocimiento de patrones de modelos financieros comunes, estructuras de fórmulas y cálculos estándar de la industria".