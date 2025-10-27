Samsung va a hacer historia esta semana: presentará su primer móvil plegable triple

El plegable triple de Samsung, el Galaxy Z TriFold, contará con una segunda pantalla externa El Androide Libre

Tras muchos rumores, confirmaciones oficiales y aparentes retrasos, todo indica que Samsung finalmente va a anunciar el lanzamiento de su primer móvil plegable triple, un dispositivo que tiene el potencial de ser un adelanto del futuro del mercado.

De hecho, el plan original de Samsung era presentar el plegable triple junto con el Galaxy XR, el primer visor de realidad aumentada basado en Android XR, como parte de la visión de futuro de la compañía, pero finalmente habría decidido no quitar protagonismo a ambos productos.

El medio The Korea Herald ha revelado que Samsung participará en la cumbre APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) que se celebrará en Gyeongju, Corea del Sur, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Como parte de este evento, la compañía presumirá de sus últimos avances tecnológicos, y eso incluirá la presentación oficial de su primer plegable triple, cuyo nombre podría ser "Galaxy Z TriFold", aunque eso no ha sido confirmado aún.

De la misma manera, tampoco se han confirmado los planes de lanzamiento de este nuevo dispositivo, aunque se espera que inicialmente sólo esté disponible en tres mercados: Corea del Sur, China, y los Emiratos Árabes Unidos.

Eso es porque Samsung considera al Galaxy Z TriFold como un experimento, o un prototipo de lo que está por llegar en el futuro de la compañía; como tal, será un producto de lujo para unos pocos entusiastas que puedan ofrecer su punto de vista sobre este formato.

Samsung Galaxy Trifold en una captura de un vídeo filtrado @TechHighest | X El Androide Libre

Según las filtraciones, la producción inicial será de hasta 200.000 unidades, dependiendo de la demanda y de las ventas iniciales, por lo que no será un "superventas" ni la compañía pretende que lo sea.

Esto también se traducirá en un precio que pondrá a este dispositivo fuera del alcance de la mayoría; el mismo medio que ha filtrado el lanzamiento afirma que en Corea costará 4 millones de won, aproximadamente 2.400 euros al cambio actual.

Eso es aproximadamente 1.000 euros más de lo que cuesta el Galaxy Z Fold 7 en Corea del Sur, por lo que, en caso de que este dispositivo llegase a España, probablemente el precio inicial superaría los 3.000 euros.

Por supuesto, el plegable triple de Samsung no será el primero de su tipo. Huawei se adelantó a todo el sector el año pasado con el lanzamiento en China del Huawei Mate XT, y confirmó su apuesta por este formato con una revisión lanzada el pasado mes de septiembre, el Huawei Mate XTs.

Sin embargo, las filtraciones apuntan a que el plegable triple de Samsung será muy diferente del Huawei Mate XT, pese a estar basado en el mismo concepto de usar dos conjuntos de bisagras para poder plegar el dispositivo en tres partes (de ahí el nombre).

En vez de plegar la pantalla de tal manera que una parte siempre esté visible, Samsung ha optado por un diseño de doble pantalla como el del Galaxy Z Fold, de tal manera que siempre tengamos una pantalla simple de 6,5 pulgadas como la de un smartphone convencional disponible.

Al abrir el dispositivo, tendríamos una pantalla de 10 pulgadas, similar a la de una tablet con las mismas ventajas, o bien sería posible abrir la pantalla parcialmente para obtener un espacio de 8 pulgadas similar al del Galaxy Z Fold.