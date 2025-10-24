Sora, la red social viral de OpenAI por sus vídeos IA, pronto en Android: incluirá cameos de mascotas y objetos

Sora ha roto todos los esquemas sobre lo que se puede entender como una red social basada en vídeos hechos con IA en los que los usuarios son prácticamente los protagonistas. Ahora Sora llegará a Android y será actualizada con bastantes novedades.

OpenAI ha adelantado las próximas novedades de la app número 1 en Estados Unidos y Canadá: herramientas de edición de vídeo y la habilidad de usar mascotas y otros objetos para "cameos".

Mejorará las funciones sociales y la compañía ha mencionado que la versión de Android "llegará pronto", aunque no ha dicho nada sobre su expansión a otras regiones o países como España.

El anuncio, según TechCrunch, ha sido hecho por Bill Peebles, jefe de Sora, que mantiene que las nuevas herramientas de creación llegarán en los próximos días.

Lo que permitirá crear cameos de las mascotas y otro tipo de objetos, como juguetes, figuras de colección o cualquier otro objeto, como si fuera un lápiz.

sora roadmap update: in the spirit of building this app openly, here's what we're landing soon.



first, more creation tools. character cameos are coming in the next few days: you'll be able to cameo your dog, guinea pig, favorite stuffed toy, and pretty much anything else you… pic.twitter.com/GX7CJXWRcZ — Bill Peebles (@billpeeb) October 22, 2025

Lo que amplía la experiencia para el usuario que no quiera utilizar su propia persona para un cameo en un vídeo generado con IA.

Lo que ha sido prácticamente la experiencia disponible hasta ahora en Sora: crear un cameo basado en un vídeo grabado de nosotros mismos para tomarlo como referencia.

Cameos con mascotas u objetos

Ese cameo o persona puede ser usado para nuestros vídeos como para los de otros usuarios. La gracia yace en que aparezcamos en los vídeos de nuestros amigos creados desde cualquier prompt que se nos pase por la cabeza.

En el vídeo publicado por Peebles, se puede ver desde dos huevos fritos formando un rostro que sonríe hasta un pequeño fantasma junto a una silla o como una mascota salta a una piscina.

Una mascota como cameo en Sora OpenAI

Se abre un nuevo camino para la creatividad al poder usar cualquier objeto común para un vídeo generado por Sora y crear un pequeño corto animado.

Peebles en su cuenta de X (antes Twitter): "Esperamos que los usuarios suban un montón de nuevos y alocados cameos con esta función. Para que sean más fáciles de encontrar, estamos actualizando la interfaz de usuario para mostrar los últimos cameos virales en tiempo real".

Edición de vídeo con Sora

Una de las nuevas funciones de vídeo permitirá componer un vídeo más extenso al unir varios. Y según Peebles, se añadirán más herramientas en el tiempo.

La experiencia social actualizada está en camino y permitirá nuevas formas de usar Sora con amigos. Se incluirían canales dedicados específicos para una universidad, empresa, club deportivo y más.

Un niño vestido de fantasma para Halloween por Sora OpenAI

OpenAI ha dicho que está trabajando en reducir la excesiva moderación que se aplica a las generaciones de vídeo que ha sido una de las mayores críticas recibidas en su poco tiempo de vida como red social.

Sora ya tiene disponible la página de registro previo en la Google Play Store en Estados Unidos, pero al abrirla desde España no aparece el registro, aunque sí la red social con su información.