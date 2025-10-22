El OnePlus 15 cambiaría su precio para siempre: se filtra y pagarías menos por uno de los móviles flagship más atractivos

OnePlus reveló la masiva batería del OnePlus 15 hace unos días para convertirse en uno de los móviles flagships más atractivos, y que también lo será por su precio, según lo filtrado hoy mismo.

La semana que viene se lanzará el OnePlus 15 en China y la marca ha estado dando detalles de algunas de sus especificaciones más importantes.

Ahora, un filtrador ha revelado el precio con el que se lanzará el móvil flagship de OnePlus cuando llegue al Reino Unido con el esperado lanzamiento internacional.

Arsene Lupin clama, desde su cuenta en X (antes Twitter), que el modelo de 16 GB / 512 GB del OnePlus 15 se venderá por 1.090 euros al cambio en el Reino Unido.

El OnePlus 13 se lanzó el año pasado por 999 libras esterlinas, y la filtración de hoy pone al OnePlus por 949 libras esterlinas, así que la marca china baja el precio.

OnePlus 15 Weibo

Si el filtrador está en lo cierto, costaría menos adquirir el próximo OnePlus 15, lo que equivaldría a unos 50 euros menos si se toma como referencia el precio filtrado en libras esterlinas.

No se ha revelado el precio del modelo de 256 GB, pero fue lanzado por 899 libras esterlinas (1.029 euros en España), lo que supondría una bajada de 50 libras para quedarse en las 849 (menos de 1.000 euros por estos lares).

Un corte interesante en el precio para vender el OnePlus 15 por menos de los 1.000 euros cuando el resto de la competencia siempre tira por lo alto y con unas especificaciones similares.

Aparte de la batería de 7.300 mAh confirmada por la marca hace días, contaría con el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, carga de 120 W por cable y 50 W inalámbrica, y una pantalla OLED con tasa de refresco de 165 Hz.

El sistema de cámaras, según Android Authority, se caracterizaría por uno triple de 50 Mpx que incluiría una lente periscópico de 3.5 x de zoom óptico para seguir abarcando una gran experiencia fotográfica.

El nuevo modelo se presentará el 27 de octubre en China para conocer el resto de sus especificaciones al igual que alguna sorpresa que tenga que ver con la IA generativa.

Poco después podría llegar el OnePlus 15 al mercado internacional en un lanzamiento que apunta para el 13 de noviembre, así que no habría que esperar mucho para contar con uno de los próximos móviles Android más atractivos.