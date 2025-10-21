Este puede ser el mejor adaptador para Android Auto del mercado: llega a España con compatibilidad con Apple

Aunque cada vez más coches nuevos traen compatibilidad con Android Auto de serie, aún quedan muchos vehículos en el mercado que requieren de algún tipo de compromiso o adaptador para usar nuestras apps favoritas en la pantalla.

Afortunadamente, no faltan adaptadores para Android Auto que solucionan este problema, pero es importante comprar el adecuado para nuestros requisitos; por ejemplo, hasta ahora no había una alternativa real si queríamos usar Apple CarPlay además de Android Auto.

Eso ha terminado con el lanzamiento en España del nuevo AAWireless Two+, el que posiblemente se acaba de convertir en el mejor adaptador para Android Auto del mercado por la cantidad de posibilidades que ofrece.

Como su nombre indica, estamos ante una versión mejorada del AAWireless Two lanzado el año pasado por estas fechas, y como tal mantiene muchas de sus ventajas como un botón configurable que permite acceder a varias funciones como emparejar un nuevo móvil.

Eso también significa que estamos ante un adaptador que convierte la conexión por cable en inalámbrica; de esta manera, no tenemos que enchufar nuestro móvil al coche por cable cada vez que queramos usar Android Auto.

Funciona de manera sencilla; el adaptador se mantiene conectado al coche, y podemos emparejarlo con nuestro smartphone por Bluetooth sin necesidad de instalar nada, como un accesorio Bluetooth convencional.

A partir de entonces, al entrar en nuestro coche podemos iniciar Android Auto sin cables, y este dispositivo se encargará del resto; a partir de entonces, usará la conexión WiFi incluida para garantizar la máxima velocidad entre nuestro smartphone y la pantalla del coche.

Gracias a la conexión WiFi, podemos dejar el móvil donde queramos, e incluso podemos bajarnos un momento del coche y volver, y la conexión no se romperá gracias al mayor alcance que tiene.

La gran novedad del AAWireless Two+ es la compatibilidad con Apple CarPlay; en efecto, si tenemos un iPhone también podemos usar este dispositivo para emparejarlo con nuestro coche y usar la plataforma de Apple.

Lo interesante es que el proceso es completamente transparente para el usuario, y sólo tenemos que pulsar el mencionado botón en el dispositivo para cambiar entre nuestros smartphones; si se conecta a un iPhone, automáticamente iniciará CarPlay.

Por lo tanto, esta puede ser la mejor opción si tenemos un móvil Android y un iPhone y queremos usar uno u otro en el coche dependiendo de la situación o de nuestras funciones favoritas; o, por ejemplo, si un miembro de la familia usa Android y otro usa iPhone, ya no tendrán que usar un adaptador diferente cada uno.

Esto abre la puerta a muchas posibilidades. Por ejemplo, durante un viaje podemos emparejar diferentes dispositivos y que cada persona en cada asiento ponga su música favorita durante un periodo de tiempo.

El AAWireless Two+ ya está disponible en España con un precio de 59,99 euros en la página oficial. Es de esperar que en las próximas semanas llegue a tiendas como Amazon, como ya hizo el modelo anterior.