El plan de Google para revolucionar sus móviles: ahora tienes la oportunidad de probar el Pixel 11 antes que nadie

En uno de los movimientos más curiosos que hemos visto en mucho tiempo, usuarios normales y corrientes serán capaces de probar el Pixel 11 y otros modelos que Google prepara para el futuro.

El nuevo programa se llama "Trusted Tester" (evaluador de confianza) y ha sido revelado por Bloomberg; aunque Google no ha confirmado su existencia debido al enorme secretismo que rodea el programa.

No en vano, los participantes de este proyecto son usuarios convencionales que tendrán la oportunidad de usar prototipos de los futuros smartphones de la marca Pixel, meses antes de que sean presentados al público.

En concreto, Google ha invitado a los llamados "Superfans", un club de usuarios "fanáticos" de la marca Pixel que ya permite acceder a algunas ventajas, como regalos e invitaciones a eventos exclusivos.

Google quiere que los Superfans sean los primeros que prueben sus dispositivos, con el objetivo de recabar opiniones que le puedan ayudar a mejorarlos; de hecho, el pasado verano Google ya intentó organizar un evento exclusivo para probar el Pixel 10 en primicia, pero tuvo que cancelarlo por varias circunstancias.

Ahora, la compañía ha dado el siguiente paso, que estos usuarios puedan utilizar los futuros smartphones de la marca Pixel durante su día a día; aunque tendrán que aceptar algunas condiciones para ello.

Los usuarios seleccionados tendrán que firmar un contrato de NDA que les impedirá hablar con nadie de estos dispositivos, para evitar posibles filtraciones a la prensa a riesgo de sufrir consecuencias legales.

Además, siempre que lleven el prototipo en público, los usuarios tendrán que usar una funda protectora que impide apreciar el diseño del dispositivo; pero por lo demás, serán libres de usarlos como quieran. De hecho, esa es la idea.

Prototipo filtrado del Google Pixel 10 Pro coolapk El Androide Libre

El objetivo de Google con este programa es obtener datos de uso reales de los nuevos dispositivos, y sobre todo, la opinión de usuarios reales que conocen muy bien los puntos fuertes y débiles de los Pixel.

De esta manera, la compañía puede tomar decisiones sobre sus nuevos dispositivos, adoptando cambios antes del lanzamiento al público general. Esto no es algo precisamente nuevo, y es común que los empleados de Google usen prototipos de los Pixel en público.

Sin embargo, a nadie se le escapa que Google se está arriesgando mucho con este programa, y que es muy probable que alguno de estos prototipos termine siendo filtrado o incluso vendido al mejor postor.

Pero puede que Google sea consciente de que va a sufrir filtraciones de todas maneras, como ha ocurrido en los últimos años, y que prefiera mantener un cierto control sobre la información que termina en Internet.

Por el momento, Google ya ha enviado las invitaciones a los usuarios que pueden participar en el programa, en las que les pide que profesen su "conocimiento y pasión por la marca Pixel"; la compañía entonces seleccionará a 15 personas en base a estas respuestas, que recibirán los dispositivos próximamente.