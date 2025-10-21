Este lector de libros electrónicos quiere que nos olvidemos del Kindle a color: usa Android para instalar apps de móvil

Amazon sorprendió a todo el mundo con el lanzamiento del Kindle Colorsoft, un lector de libros electrónicos con pantalla a color que puede cambiar la manera en la que disfrutamos de libros, revistas y todo tipo de contenido.

Sin embargo, viene bien recordar que las pantallas de tinta electrónica a color no son precisamente nuevas, y que hay otras marcas con mucha experiencia en esta tecnología; como por ejemplo, Onyx Boox, que hoy ha anunciado un nuevo modelo.

Se trata del Boox Palma 2 Pro, una versión mejorada del Boox Palma 2 que ya pudimos probar y que en su día consideramos una de las mejores alternativas a los Amazon Kindle; ahora, la compañía quiere conseguir lo mismo contra los Kindle con pantalla a color.

Para ello, el Boox Palma 2 Pro cuenta con una pantalla de tinta electrónica Kaleido 3 capaz de mostrar hasta 4.096 colores al mismo tiempo; la resolución mostrando imágenes a color es de 412 x 824 puntos, lo que se traduce en 150 PPI en el tamaño de 6,13 pulgadas. Para contenido en blanco y negro, la resolución aumenta a 824 x 1648 puntos, o 300 PPI.

Gracias al acabado mate sin reflejos, Boox promete una lectura cómoda incluso bajo la luz solar directa; y en situaciones de baja luminosidad, cuenta con una luz frontal de doble tono que se ajusta automáticamente a la iluminación ambiental.

Boox Palma 2 Pro Boox El Androide Libre

Al igual que el Palma 2 básico, este modelo Pro es básicamente un smartphone Android; de hecho, ahora está basado en Android 15 con todas las ventajas que ello conlleva, incluyendo el acceso a la tienda de apps de Google Play.

Por lo tanto, podemos instalar una gran variedad de apps en este dispositivo, igual que si fuese un smartphone; así que no estamos limitados a usar una tienda de libros en concreto, por ejemplo, y tenemos más posibilidades a nuestro alcance que con un Kindle.

El Boox Palma 2 Pro es compatible con todo tipo de apps de Android Boox El Androide Libre

En su interior, el Palma 2 Pro cuenta con un procesador de ocho núcleos acompañado de 8 GB de memoria RAM; esta es una importante diferencia respecto al Palma 2 original que tenía un procesador menos potente y 6 GB de memoria RAM.

Boox afirma que esto se traducirá en una mejora de rendimiento y de capacidad de respuesta respecto a la versión original, algo que se notará en combinación con la tecnología BOOX Super Refresh para obtener una experiencia fluida en aplicaciones que lo requieran.

Otra mejora importante se encuentra en la conectividad; por primera vez en un dispositivo Palma, la conectividad 5G es posible gracias a una ranura SIM híbrida que permite tener dos tarjetas SIM, o una tarjeta SIM y una microSD al mismo tiempo.

Boox Palma 2 Pro Boox El Androide Libre

De esta manera, no necesitamos estar conectados constantemente a una red WiFi para acceder a Internet y a las apps que lo requieren, sólo con insertar una tarjeta SIM; sin embargo, hay que aclarar que este dispositivo no es un teléfono móvil y no permite hacer llamadas ni recibir mensajes, y la tarjeta SIM sólo se usará para datos.

Otros aspectos del dispositivo no han recibido cambios, como la batería que sigue siendo de 3.950 mAh, así como la cámara trasera de 16 Mpx que permite escanear documentos para leerlos en el dispositivo.

El Palma 2 Pro también soporta el lápiz táctil Inksense Stylus para tomar notas a todo color o resaltar textos mientras estamos leyendo, o incluso para dibujar en el dispositivo, y las apps que instalemos podrán hacer uso de esta funcionalidad.

El Onyx Boox Palma 2 Pro ya está disponible en España con un precio de 399,99 euros, en dos colores: Charcoal Black (negro carbón) e Ivory White (blanco marfil). Ambas versiones tienen una textura inspirada en las hojas de papel para mejorar el agarre y son resistentes al agua.