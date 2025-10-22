Gregor Olle, el emprendedor que transforma relojes clásicos Casio en inteligentes: "Combino funcionalidades con sencillez"

Casio es una marca mítica de la relojería en España. En los años 80 eran la norma en las pulseras de muchas personas, y ahora incluso apuestan por los anillos.

Incluso la Generación Z empieza a usar los relojes de décadas atrás como acto de novedad, lo cual es impresionante dado que tienen opciones mucho más potentes y modernas, como el propio Apple Watch.

Pero ¿y si llevar un reloj de Casio en la muñeca no fuera incompatible con llevar un reloj inteligente? Y no, no hablamos de llevar dos dispositivos a la vez, claro.

Eso es lo que debió de pensar Gregor Ollee, el fundador de Ollee Watch, una propuesta única dentro de este sector, y eso ya es algo notable.

La idea de este ingeniero canadiense, explica a EL ESPAÑOL - El Androide Libre, fue la de convertir relojes clásicos de Casio, en concreto los modelos F-91W, A158W, F-84W, A159W, A171W, y W-59, en propuestas mucho más potentes, con una nueva circuitería.

Qué es Ollee Watch

Pese a que la primera marca relevante que se adentró en este sector fue Pebble, una pequeña startup que creó el actual ecosistema de smartwatches, en la actualidad son las grandes empresas las que dominan.

Xiaomi, Huawei y Apple son las empresas que más dispositivos de este tipo venden, las dos primeras por su propuesta de relación calidad precio y la última por haber creado el paradigma de los relojes inteligentes.

Reloj de Casio junto a la placa base de Ollee El Androide Libre

Pero eso no quiere decir que no haya espacio para otros competidores. Hasta la propia Pebble ha resurgido de sus cenizas.

Con esa idea bajo el brazo Gregor creó una propuesta diferente, la de convertir relojes ya existentes en dispositivos inteligentes, que incluso se pudieran sincronizar con los móviles actuales.

Él mismo nos explica que percibió un vacío en el mercado, porque "la gente prefería smartwatches con todas las funciones, como el Apple Watch, o se quedaba con relojes analógicos o digitales sencillos. Mi objetivo era cubrir esa necesidad: crear algo que ofreciera una funcionalidad inteligente significativa, conservando la simplicidad y la personalidad de un reloj tradicional."

Y lo hizo de dos formas, bien vendiendo estos relojes de Casio modificados, o bien vendiendo una placa base para que los usuarios más avanzados pudieran modificar sus propios relojes.

El motivo era sencillo, "usar un modelo Casio favorito como base tenía sentido: es icónico, familiar y profundamente nostálgico. Me permitió comercializar el concepto más rápido y con menos riesgo que diseñar un producto completamente nuevo desde cero. Y lo que es más importante, era algo que ya sabía que la gente disfrutaba, pero que ahora también le puede resultar muy útil."

De hecho, Gregor nos cuenta que está "considerando ofrecer la experiencia del Ollee Watch en otros modelos de Casio", pero que es algo que llevará algo de tiempo. Eso sí, por ahora no hay planes de expandirse a otras marcas.

Funciones de reloj y mucho más

La propuesta de esta pequeña empresa pasa por darle más capacidades a los relojes Casio. Dentro de las relacionadas con la hora, se añaden por ejemplo relojes en diferentes zonas horarias, un temporizador, alarmas que se pueden posponer o un cronómetro.

Incluso se han habilitado las funciones de seguimiento de la salida y la puesta de sol. Todo ello sin modificar la pantalla original del reloj.

Pero Ollee Watch va mucho más allá. La circuitería que integra también permite añadir funciones de deporte.

Por ejemplo, es posible registrar tus pasos, establece objetivos diarios e incluso medir la frecuencia cardíaca y la temperatura ambiente. Todo se almacena localmente en el reloj y puede ser accesible desde la app.

Porque sí, esta modificación de hardware también viene con novedades de software, ya quese ha creado una aplicación para sincronizar datos, que se vincula con el reloj con el nuevo módulo de Bluetooth.

Batería eterna

Una de las características de los relojes clásicos que más valoran los usuarios es su duración de batería. Hasta hace no mucho el tener que cargar el móvil a diario era algo inaudito.

Placa base El Androide Libre

Y no hablemos ya de los relojes. Aún hoy, muchas personas optan por modelos concretos porque tienen una o dos semanas de autonomía, no pocas horas.

La modificación de estos relojes Casio nos permite tener hasta 10 meses de batería con seguimiento diario de los sensores y hasta 3 años en modo de ahorro de energía con la detección de movimiento desactivada.

Ligera personalización

Algo que no pueden usar estos relojes son las carátulas que vemos ya como algo normal en pulseras y smartwatches, algo que se basa en una pantalla de la que este reloj carece.

No obstante, Ollee Watch te permite personalizar el color de la retroiluminación RGB y una etiqueta con nombre personalizada. También permite elegir funciones favoritas, sonidos de alarma, etc.

Aquí entra en juego algo que Gregor nos contaba en la entrevista, en la que nos decía que "el futuro de los wearables reside en crear objetos con los que te sientas conectado: cosas que combinen funcionalidad, personalidad y autoexpresión. La gente quiere llevar algo que refleje quiénes son, no solo lo que puede hacer. Mientras los productos sigan fusionando la tecnología con el diseño emocional, este espacio se mantendrá vibrante y lleno de oportunidades."

Un kit o un reloj

La forma de comercializar este producto también es curiosa. Por una parte, Gregor ofrece la venta de un reloj Casio ya modificado por 99,99 dólares canadienses. Se puede elegir entre dos modelos que, actualmente, vende Casio. Son los F-91W-1 y A158W-1.

F-91W-1 y A158W-1 El Androide Libre

Pero en el caso de que alguien ya tenga uno de los relojes compatibles, Gregor también vende la placa base que hace posible todo el conjunto nuevo de funciones.

La idea es comprarla por menos dinero, unos 54,99 dólares, e instalarla uno mismo, en el caso de que el comprador tenga conocimientos, claro. No parece un proceso extremadamente complejo, pero aún así hay que tener cierto cuidado.

Por ahora el producto está fuera de stock por la tremenda acogida que ha tenido. El propio creador nos contaba que "la acogida del Ollee Watch ha sido increíble; ha superado con creces mis expectativas."

Un proyecto con futuro

Estamos ante una propuesta peculiar, extraña y atrayente, sobre todo por cómo une una pieza clásica, un reloj Casio, con funciones modernas a las que nos hemos acostumbrado en relojes.

El proyecto ha sido un éxito y el creador ya tiene una hoja de ruta en la que explica cuáles serán los siguientes pasos.

En otoño de este mismo año se quiere lanzaría la actualización “Health Integration”, que se centrará en la conectividad con plataformas de salud, integrando el dispositivo con Apple Health y Google Health Connect. Además, la aplicación Ollee Watch recibirá soporte para actualizaciones de firmware inalámbricas y añadirá una alerta de batería baja para el reloj.

Reloj despiezado El Androide Libre

Durante el invierno de 2025, la fase “Fix and Expand” mejorará la precisión del reloj, ampliará los modos de bajo consumo y realizará ajustes en la interfaz de usuario. También se añadirán funciones clave como un temporizador con intervalos, una esfera con 5 alarmas diarias...

La actualización “Background Services” llegará en la primavera de 2026 para explorar servicios conectados a la aplicación, como notificaciones, controles de música, información del tiempo y recordatorios de calendario. Se añadirán nuevas métricas y objetivos para el contador de pasos, aunque se confirma que la función “Encontrar mi teléfono” no será implementada.

Finalmente, en el verano de 2026, la actualización “Open Up” abrirá la plataforma para que la comunidad y terceros puedan desarrollar sus propias modificaciones de software de reloj. Esta versión también introducirá la capacidad de gestionar múltiples relojes Ollee Watch desde una única aplicación móvil.